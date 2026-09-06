Apple a réduit de moitié le prix du Polishing Cloth, mais la qualité a diminué

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Apple a réduit de moitié le prix du Polishing Cloth, mais la qualité a diminué

Apple a réduit de manière inattendue de moitié le prix de son célèbre Polishing Cloth destiné au nettoyage des écrans. Cependant, selon ixbt.com, cette baisse de prix cache en réalité une dégradation significative de la qualité du produit. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans un rapport.

Rappelons que ce chiffon avait initialement suscité de nombreuses critiques en raison de son prix de 20 USD. De nombreux passionnés de technologie avaient jugé incompréhensible que l'entreprise fixe un prix aussi élevé pour un simple chiffon de nettoyage.

Différences de qualité et de poids

Il a été révélé que la nouvelle version du chiffon coûte 10 USD. Néanmoins, l'auteur de la chaîne Snazzy Labs a testé ce produit et a constaté qu'il diffère radicalement de la version originale. Les photos macro montrent clairement que la texture du tissu est totalement différente.

Selon les résultats de l'examen, le nouveau chiffon ne pèse que 7 grammes. À titre de comparaison, le poids du chiffon de la version originale était de 12 grammes.

Défauts à l'usage

Les changements de poids et de structure ont également eu un impact négatif sur la fonction principale du produit. Il s'avère que le nouveau chiffon de nettoyage ne parvient pas à éliminer la saleté et les taches sur les écrans aussi efficacement qu'auparavant.

De plus, contrairement à la version précédente, il est dépourvu de propriétés hydrophobes ou déperlantes. Cela rend le processus de nettoyage des surfaces en verre nettement plus difficile.

Selon les experts, Apple n'a pas réellement baissé le prix, mais a commencé à vendre un produit totalement différent et de moindre qualité sous l'ancien nom. En conséquence, les utilisateurs obtiennent un accessoire de qualité inférieure pour un prix plus bas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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