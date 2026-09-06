«Le nouveau général de Flick sur le terrain» : Rodri transforme le FC Barcelone

L'entraîneur du FC Barcelone, Hans-Dieter Flick, lors du mercato estival Manchester Cityest extrêmement satisfait des performances et du professionnalisme sur le terrain du milieu de terrain expérimenté Rodri, arrivé en provenance de. Selon les informations publiées par le prestigieux journal espagnol « El País », le technicien allemand tient régulièrement des entretiens tactiques privés en tête-à-tête avec la star espagnole après les entraînements. Rodri est non seulement devenu le chef d'orchestre des Catalans au milieu de terrain, mais il s'est également imposé en peu de temps comme l'un des principaux leaders ayant une influence majeure dans le vestiaire.

5 minutes secrètes à l'entraînement : que s'est-il dit avant le match contre Valence ?

La presse espagnole a révélé les détails les plus intéressants de la relation étroite entre Flick et Rodri :

Dialogue privé en bord de terrain : Avant le match de La Liga contre Valence, alors que toute l'équipe s'entraînait aux tirs au but, Flick et Rodri ont eu une conversation privée d'environ cinq minutes sur le bord du terrain ;

Perfectionner le système de pressing : Selon les journalistes, l'entraîneur construit la philosophie globale de pressing agressif de l'équipe autour des mouvements de Rodri et de sa capacité à récupérer le ballon ;

Tirs depuis l'extérieur de la surface : Flick a confié à Rodri la mission spécifique d'encourager ses coéquipiers du milieu de terrain à tirer davantage depuis l'extérieur de la surface et à conclure les attaques avec audace.

Un nouveau capitaine dans le vestiaire : Manchester CityL'école et l'esprit de leader de

Rodri, qui s'est hissé au rang de meilleur milieu défensif du monde sous la direction de Pep Guardiola, a rapidement imposé son influence au Camp Nou :

L'entraîneur sur le terrain : Le staff technique ne le voit pas comme un simple joueur, mais comme le « bras droit » de l'entraîneur sur le terrain ;

Un modèle idéal pour les jeunes : Le journal souligne que le calme, la riche expérience internationale et la culture tactique de Rodri servent de grande école à la jeune génération des Catalans ;

Autorité dans le vestiaire : Il est devenu en très peu de temps l'une des figures clés pour gérer l'atmosphère mentale au sein de l'équipe et pour unir les joueurs dans les moments décisifs.

Selon vous, Rodri le FC Barcelone peut-il mener vers les titres en La Liga et en Ligue des champions ? Le fait que Hans-Dieter Flick construise sa tactique autour de Rodri est-il la bonne décision pour restaurer la grandeur passée des Catalans ? Laissez vos avis dans les commentaires !