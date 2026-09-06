Navigation aérienne sans GPS testée aux États-Unis

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Navigation aérienne sans GPS testée aux États-Unis

La Defense Innovation Unit (DIU) du département de la Défense des États-Unis a terminé avec succès des tests cruciaux du système de navigation MagNav, qui fonctionne sans signal satellite. Selon ixbt.com, un avion Embraer 170 a volé au-dessus de l'océan Pacifique pendant plus de quatre heures sans utiliser le GPS, marquant une nouvelle étape dans la sécurité aérienne. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Lors du vol d'essai, l'appareil a parcouru la distance entre la région de Puget Sound, près de Seattle, et le sud de l'Alaska, avant de revenir. Le vol a duré 4 heures et 23 minutes, période durant laquelle les données de navigation ont été transmises en temps réel à l'équipage sur des tablettes classiques.

Comment fonctionne MagNav et quels sont ses avantages

Cette technologie repose sur le champ magnétique naturel de la Terre. Le système MagNav utilise des capteurs magnétiques quantiques ultra-sensibles qui détectent les légères variations du champ magnétique liées aux caractéristiques uniques de la croûte terrestre. Les données obtenues sont comparées à une carte magnétique préétablie pour déterminer les coordonnées précises de l'avion.

Les développeurs affirment que l'utilisation de la navigation magnétique a amélioré la précision de la localisation de 89 % par rapport aux méthodes de secours traditionnelles. L'avantage principal de cette technologie est qu'elle ne nécessite ni satellites ni stations de navigation au sol.

Plans et perspectives d'avenir

À une époque où le signal GPS peut être artificiellement bloqué ou brouillé, le champ magnétique terrestre ne peut tout simplement pas être désactivé. Cela est particulièrement pertinent lors de vols au-dessus des océans et dans des régions reculées où les points de repère sont limités.

Le programme MagNav, lancé aux États-Unis en 2024, fait partie de l'initiative Transition of Quantum Sensing, et son prototype est développé par Honeywell Aerospace. La prochaine étape prévoit de tester le système sur l'avion de transport militaire lourd Boeing C-17 Globemaster III de l'US Air Force.

Selon les experts, cette navigation magnétique pourrait devenir une source de secours supplémentaire pour les zones où les systèmes satellitaires sont instables. De plus, dans un contexte de multiplication des cas de falsification de signaux, cette technologie devrait également trouver sa place dans l'aviation civile.

MagNavGPSAviationTechnologieÉtats-Unis
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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