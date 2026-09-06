Incendie tragique lors d'un mariage au Congo : 22 morts

Un violent incendie s'est déclaré lors d'une cérémonie de mariage à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, coûtant la vie à plus de 20 personnes.

La tragédie a eu lieu le 5 septembre dans l'une des salles de réception de la commune de Lingwala. Selon les premières informations, au moins 22 personnes sont mortes dans l'incendie et de nombreuses autres ont été transportées à l'hôpital avec diverses blessures.

Le bourgmestre local, Norbert Mushiga Nzindula, a indiqué que l'évacuation des invités pendant l'incendie a posé un problème majeur, car le bâtiment ne disposait que d'une seule issue de secours.

Selon les rapports, l'étroitesse du passage n'a pas permis aux gens de sortir simultanément. De plus, l'épaisse fumée causée par l'incendie et la panique parmi les invités ont aggravé la situation.

La cause exacte de l'incendie n'est pas encore connue. Une enquête est en cours par les services compétents.