Le président des États-Unis de Donald Trump l'envoyé spécial Steve Witkoff et son gendre Jared Kushner sont arrivés à Kiev pour une visite officielle inattendue. Après avoir négocié avec le président russe Vladimir Poutine à Moscou le 5 septembre, les émissaires de Trump ont rejoint la capitale ukrainienne en train via la Pologne le 6 septembre et ont entamé un dialogue politique intense avec Volodymyr Zelensky sur la fin de la guerre.

Voyage de Moscou à Kiev : L'« Express de la Paix » à la gare et l'implication européenne

La visite des représentants américains a été organisée au plus haut niveau diplomatique :

Accueil à la gare : Le train a été accueilli à la gare de Kiev sous l'inscription « Express de la Paix ». Witkoff et Kushner ont été reçus sur le quai par le chef du bureau du président ukrainien, Kirill Budanov, le chef de la faction « Serviteur du Peuple », David Arakhamia, et le chef du Service de renseignement extérieur, Rustem Umerov ;

La « surveillance invisible » de l'Europe : Aux négociations, non seulement les deux parties, mais aussi la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne ont vu leurs conseillers principaux à la sécurité nationale se joindre directement aux discussions ;

Restrictions de vol : Zelensky a expliqué qu'en raison des frappes russes sur les aéroports, la délégation américaine a dû se rendre à Kiev en train plutôt qu'en avion.

Rencontre avec Zelensky : La blague sur « Patriot » et le cadeau du « régime de Kiev »

Outre la partie officielle, les négociations ont été riches en moments inattendus :

T-shirts avec l'inscription « Régime de Kiev » : En guise de cadeau symbolique, Zelensky a offert aux invités américains des t-shirts portant l'inscription « Régime de Kiev ». David Arakhamia a également assisté à la réunion vêtu de la même manière ;

« Mieux que le système Patriot » : Notant que Kiev n'avait pas été bombardée lors de l'arrivée de la délégation, Zelensky a déclaré avec ironie : « Vous avez été plus efficaces aujourd'hui que le système de défense aérienne Patriot. Merci, revenez souvent » ;

Contact psychologique : Pendant les négociations, les postures corporelles miroir entre Zelensky et Witkoff n'ont pas échappé à l'attention de la presse.

La position de Kushner et Witkoff : Que demande Trump ?

La partie américaine a souligné que les négociations ne visaient pas simplement un cessez-le-feu temporaire :

Concept de paix durable : Jared Kushner a déclaré que Trump leur avait confié non pas de simplement arrêter la guerre, mais d'élaborer des conditions de paix à long terme et durables pour éviter tout nouveau conflit armé ;

Rythme des négociations : Steve Witkoff a qualifié la rencontre à Kiev de « très significative et importante », affirmant que les États-Unis sont prêts à travailler aussi longtemps que nécessaire ;

La condition ferme de Kiev : Volodymyr Zelensky a souligné que l'Ukraine n'accepterait qu'une paix juste et des garanties réelles excluant toute nouvelle agression russe.

La guerre finira-t-elle avant l'hiver ? Prévisions du Financial Times et le nœud du Donbass

Malgré le grand retentissement, la situation réelle sur le front reste tendue :

Version mise à jour d'anciens documents : Selon le « Financial Times », les émissaires de Trump n'ont pas présenté un plan totalement nouveau, mais une version mise à jour des projets précédents ;

Faible probabilité de fin avant l'hiver : Les représentants de la délégation ukrainienne doutent que la guerre s'arrête avant l'hiver malgré les négociations ;

L'obstacle le plus difficile — le Donbass : Le problème principal reste la question des territoires du Donbass sous contrôle ukrainien. Moscou continue d'exiger le retrait complet des troupes ukrainiennes, ce que Kiev refuse catégoriquement.

Selon vous, ces négociations entamées par les envoyés spéciaux de Trump entre Moscou et Kiev sont-elles capables d'arrêter la guerre, ou les désaccords sur le Donbass et les garanties de sécurité vont-ils mener le dialogue dans une impasse ? Laissez vos prédictions et réflexions dans les commentaires !