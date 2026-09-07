Débuts de Mahmud Mahamadjonov : le Dinamo Makhatchkala bat le Rodina

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Débuts de Mahmud Mahamadjonov : le Dinamo Makhatchkala bat le Rodina

Dans le cadre de la 7e journée de la Premier League russe, le Dinamo Makhatchkala a accueilli le Rodina sur son terrain. Le match intense disputé à l'Anji Arena s'est soldé par une victoire convaincante des hôtes sur le score de 2-0. Pour les fans de football ouzbeks, le point fort de la rencontre a été le début officiel de notre jeune et talentueux défenseur Mahmud Mahamadjonov dans l'élite russe. Notre compatriote est entré en jeu dès la 38e minute, contribuant à la victoire sans encaisser de but.

Choc à la 8e minute et infériorité numérique du Rodina

Le match a commencé par un véritable désastre pour les visiteurs :

  • Expulsion d'Onugkha : À peine 8 minutes après le coup d'envoi, l'attaquant du Rodina, German Onugkha, a été directement expulsé pour une faute ;

  • Supériorité numérique : Ce carton rouge rapide a complètement changé le rythme du match et l'équipe de Makhatchkala a pris le contrôle total ;

  • Pression accrue : En supériorité numérique, les hôtes ont commencé à assiéger continuellement le but adverse.

Changement à la 38e minute : débuts solides de Mahmud Mahamadjonov

Avant même la fin de la première mi-temps, le staff technique du Dinamo a apporté des ajustements tactiques sérieux :

  • Entrée en jeu de Mahamadjonov : À la 38e minute, le défenseur ouzbek Mahmud Mahamadjonov a remplacé Sandrachuk, blessé ;

  • Activité sur l'aile et défense solide : Notre jeune défenseur s'est rapidement adapté au rythme du match, a neutralisé les attaques adverses sans erreur et a aidé son équipe à garder sa cage inviolée ;

  • Double coup tactique de l'entraîneur : C'est à cette même 38e minute que l'attaquant Hamid Agalarov a remplacé Smelov, un changement qui a scellé le sort du match.

Deux buts en seconde période : Agalarov et Mrezigue

La pression constante de la première période a porté ses fruits en seconde :

  • Ouverture du score par Agalarov : À la 51e minute, Hamid Agalarov, entré en jeu, a profité d'un espace dans la défense pour ouvrir le score (1-0) ;

  • Le point final de Mrezigue : Treize minutes plus tard, à la 64e minute, Hussam Mrezigue a marqué le deuxième but, scellant la victoire du Dinamo (2-0) ;

  • Fin sereine : Dans les minutes restantes, les hôtes ont maintenu leur avantage pour assurer 3 points précieux.

Saut au classement : Makhatchkala dans le top 6

Ce succès a eu un impact majeur sur la position des équipes au classement :

  • Progression du Dinamo Makhatchkala : Avec 12 points après 7 journées, les Daghestanais se hissent à la 6e place du championnat ;

  • Rodina en zone dangereuse : Avec seulement 4 points, les visiteurs restent à la 14e place sur 16 équipes.

RPL. 7e journée. Feuille de match officielle

Dinamo Makhatchkala — Rodina 2:0

6 septembre, Anji Arena

Buts : Agalarov (51), Mrezigue (64).

Dinamo Makhatchkala : Magomedov, Sandrachuk (MAHAMADJONOV, 38), Alarcon, Alibekov, Sundukov, Apshatsev (Aleksandrov, 89), Smelov (Agalarov, 38), Glushkov, Mrezigue, Lesovoy (Khubulov, 89), Miro (Husaynnajod, 86).

Expulsion : Onugkha (8, Rodina).

Selon vous, Mahmud Mahamadjonov peut-il devenir un titulaire au Dinamo Makhatchkala et quel impact cette activité dans le championnat russe aura-t-elle sur la concurrence en équipe nationale d'Ouzbékistan ? Laissez vos avis en commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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