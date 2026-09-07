Sensation en Liga : Alavés marque 5 buts et dépasse le Real

La 4e journée de La Liga a offert aux fans un véritable festival de buts et des résultats inattendus. En accueillant Osasuna, Alavés a célébré une victoire éclatante 5-2, dépassant le Real Madrid au classement pour s'emparer de la 2e place. En Catalogne, Séville, réduit à dix, a laissé échapper la victoire à la 90+8e minute.

Pluie de buts à Alavés : Le récital de Boyé et le bond au classement

L'un des matchs les plus prolifiques et intenses de la journée a eu lieu au stade Mendizorrotza :

Le triplé de Lucas Boyé : L'attaquant des locaux, Boyé, a littéralement démantelé la défense adverse, marquant aux 27e, 51e et 68e minutes pour devenir le héros de la journée ;

Des frappes pour sceller le score : Pour Alavés, Díaz a également marqué à la 36e minute et Ibáñez à la 90e minute ;

Le doublé de Budimir n'a pas suffi à sauver Osasuna : Bien qu'Ante Budimir ait réduit le score à deux reprises (46e et 64e sur penalty), cela n'a pas suffi pour obtenir des points ;

Un envol qui dépasse le Real : Après cette victoire, Alavés compte 10 points, dépassant le Real Madrid (9 points) pour se placer solidement à la 2e place derrière le leader Barcelone (12 points).

Thriller à la 90+8e en Catalogne et match nul

Les autres rencontres de la journée ont également été riches en drames :

Espanyol — Séville (1-1) : À la 56e minute, Sangante a été expulsé, laissant les Andalous en infériorité numérique. Malgré cela, Stassin a donné l'avantage à Séville à la 85e minute. Mais à la 90+8e, Sánchez a sauvé les Catalans d'une défaite inévitable ;

Málaga — Levante (0-0) : Le match s'est terminé sans but. Málaga reste dans la zone rouge (18e) avec 2 points, tandis que Levante occupe la 10e place avec 5 points.

La Liga. 4e journée. Rapports officiels

Alavés — Osasuna 5-2

Buts : Boyé (27e, 51e, 68e), Díaz (36e), Ibáñez (90e) — Budimir (46e, 64e s.p.).

Espanyol — Séville 1-1

Buts : Sánchez (90+8e) — Stassin (85e).

Expulsion : Sangante (56e, Séville).

Málaga — Levante 0-0

Selon vous, Alavés peut-il maintenir ce rythme et devenir un sérieux candidat aux compétitions européennes ? Quelle est la raison principale des pertes de points répétées de Séville ? Laissez vos avis en commentaires !