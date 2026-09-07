Séisme politique en Allemagne : Victoire historique du parti « AfD » en Saxe

·16·Monde
Séisme politique en Allemagne : Victoire historique du parti « AfD » en Saxe

Photo : iz.ru

En Allemagne, les élections au Landtag (parlement régional) de Saxe-Anhalt ont provoqué un véritable séisme politique sur la scène nationale et européenne. Avec 100 % des bulletins dépouillés, le parti d'opposition de droite « Alternative pour l'Allemagne » (AfD) a remporté une victoire historique absolue avec 43,8 % des voix, devançant largement ses rivaux. Les experts considèrent ce résultat comme un sérieux camouflet pour la politique allemande traditionnelle et la coalition gouvernementale actuelle.

Résultats électoraux : La revanche inattendue de l'« AfD » et la situation difficile des rivaux

Selon les résultats officiels annoncés par la commission électorale régionale, l'équilibre des forces est le suivant :

  • Le triomphe absolu de l'« AfD » : Les forces de droite de l'opposition sont devenues la première force au parlement avec 43,8 % des voix, enregistrant un record dans l'histoire de la région ;

  • Les chrétiens-démocrates deuxièmes avec un écart important : L'Union chrétienne-démocrate (CDU) n'a obtenu que 17,2 % des voix, terminant à la deuxième place avec plus de 26 points de retard sur le parti leader ;

  • L'effondrement de la coalition au pouvoir : Le Parti social-démocrate (SPD), dirigé par le chancelier allemand, a chuté à la troisième place avec un résultat humiliant de 9,3 % ;

  • Les « Verts » et la « Gauche » à la limite : Le parti des « Verts » a obtenu 8,9 % et le parti de « Gauche » 8,6 % des voix ;

  • Le succès de Sahra Wagenknecht : Le parti « Alliance Sahra Wagenknecht - Pour la raison et la justice » (BSW), récemment créé et ayant rapidement attiré l'attention, a recueilli 5,3 % des voix, franchissant avec succès le seuil électoral de 5 %.

Un taux de participation de 77,8 % : Le mécontentement populaire a poussé aux urnes

Les débats politiques en Saxe-Anhalt ont été d'une intensité sans précédent :

  • Forte participation : 77,8 % des citoyens ont participé au vote — un taux aussi élevé s'explique par le mécontentement de la population face à la politique officielle actuelle et son exigence de changement ;

  • Forte concurrence : Au total, 16 partis politiques et 398 candidats ont concouru pour les mandats de députés.

Signal d'alarme pour Berlin et impact fédéral : Que va-t-il se passer maintenant ?

Cette victoire en Saxe-Anhalt ne se limite pas aux frontières d'une seule région :

  • Nouveaux tests le 20 septembre : Selon les analystes internationaux, ce résultat aura un impact direct sur les élections à la Chambre des députés de Berlin et au Landtag du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale le 20 septembre ;

  • Vague de droite en Europe : Ce basculement politique en Allemagne exercera une pression publique immense sur Berlin concernant la politique migratoire, les prix de l'énergie et l'aide à l'Ukraine ;

  • Crise fédérale : La progression de l'« AfD » lors des élections locales complique le mécanisme de gouvernance pour le gouvernement central et pourrait accroître la pression pour des élections fédérales anticipées.

Selon vous, la victoire du parti « Alternative pour l'Allemagne » avec 43,8 % est-elle la conséquence de la lassitude du peuple allemand face aux problèmes migratoires et économiques, ou le début d'une nouvelle ère politique en Europe ? Cet événement peut-il radicalement changer la politique étrangère de l'Allemagne et de l'Union européenne ? Laissez vos avis dans les commentaires !

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Tension majeure dans le détroit d'Ormuz : le trafic maritime chute à un niveau recordTension majeure dans le détroit d'Ormuz : le trafic maritime chute à un niveau recordAujourd'hui, 09:51Qu'ont convenu le gendre de Trump, Kushner, et Witkoff avec Zelensky ?Qu'ont convenu le gendre de Trump, Kushner, et Witkoff avec Zelensky ?Aujourd'hui, 09:107 septembre : quels événements importants ont marqué l'histoire aujourd'hui ?7 septembre : quels événements importants ont marqué l'histoire aujourd'hui ?Aujourd'hui, 08:41«Nous entrerons chez eux pour les anéantir !» : Modi lance un ultimatum clair au Pakistan«Nous entrerons chez eux pour les anéantir !» : Modi lance un ultimatum clair au PakistanHier, 22:03En Afghanistan, une fillette de 6 ans a été mariée à un homme de 60 ans pour 200 000 roupiesEn Afghanistan, une fillette de 6 ans a été mariée à un homme de 60 ans pour 200 000 roupiesHier, 20:38Une éruption volcanique provoque l'annulation de vols dans un aéroport majeur d'IndonésieUne éruption volcanique provoque l'annulation de vols dans un aéroport majeur d'IndonésieHier, 20:29
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le mariage du siècle de Ronaldo : lieu et détails de la cérémonie
Le mariage du siècle de Ronaldo : lieu et détails de la cérémonie
Le joyeux jeu d’enfants couverts de boue dans un village conquiert les réseaux sociaux
Le joyeux jeu d’enfants couverts de boue dans un village conquiert les réseaux sociaux
Des cheveux de 2,71 mètres : la femme connue pour avoir des cheveux plus longs que sa taille attire encore l’attention
Des cheveux de 2,71 mètres : la femme connue pour avoir des cheveux plus longs que sa taille attire encore l’attention
Un jeune médecin démissionne dès son premier jour dans un hôpital privé
Un jeune médecin démissionne dès son premier jour dans un hôpital privé
Le poisson de l’Apocalypse existe-t-il vraiment ? Les scientifiques répondent
Le poisson de l’Apocalypse existe-t-il vraiment ? Les scientifiques répondent
Un objet mystérieux ressemblant à une méduse est apparu sur Mars
Un objet mystérieux ressemblant à une méduse est apparu sur Mars