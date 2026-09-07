Le sang de son père : Le gardien Koeman marque deux buts et transforme un 0-2 en 2-2

Lors de la 5e journée du championnat des Pays-Bas, une véritable sensation qui pourrait entrer dans les annales du football mondial a été enregistrée. Le fils de la légende du FC Barcelone et de l'équipe nationale des Pays-Bas, Ronald Koeman — Ronald Koeman Jr. — a fait preuve d'un courage inédit sur le terrain. Actuellement gardien numéro 1 du Telstar, Koeman a sauvé son club de la défaite à lui tout seul, établissant un record absolu dans l'histoire de la première division néerlandaise.

Le sauveur après le 0-2 : Les moments où le gardien s'est avancé vers le point de penalty

La rencontre entre le Telstar et le Cambuur avait commencé de manière cauchemardesque pour les locaux :

Le choc au début de la seconde période : Les joueurs du Cambuur ont marqué deux buts consécutifs dès le début de la seconde période, portant le score à 0-2 et mettant le Telstar dans une situation critique ;

Premier penalty et réduction du score : Prenant ses responsabilités dans une situation complexe, le gardien Ronald Koeman Jr. a couru jusqu'à la surface adverse et a transformé le penalty avec sang-froid (1-2) ;

Intrigue dans les arrêts de jeu et doublé en or : Dans les minutes dramatiques ajoutées par l'arbitre, le Telstar a obtenu un second penalty. Le gardien Koeman s'est à nouveau présenté face au ballon et, sans laisser aucune chance au portier adverse, a égalisé à 2-2, assurant un point précieux à son équipe.

Record historique : Un doublé inédit dans l'élite néerlandaise

Grâce à ce match, Ronald Koeman Jr. a réécrit les pages de l'histoire du football national :

Le premier gardien de l'histoire : Le jeune Koeman est devenu le premier gardien de toute l'histoire de la première division néerlandaise à marquer deux buts ou plus lors d'un même match ;

La continuité du talent paternel : Comme on le sait, son père, Ronald Koeman, était célèbre en tant que défenseur buteur, ayant offert la Coupe des clubs champions européens au FC Barcelone grâce à ses frappes surpuissantes et ses penaltys infaillibles. Il est clair que le gène de buteur du célèbre père a été parfaitement transmis à son fils ganté ;

Sur les traces de Chilavert et Rogério Ceni : De tels résultats n'ont été observés dans le football mondial qu'avec des légendes comme José Luis Chilavert et Rogério Ceni, et cet exploit de Koeman a fait la une de la presse mondiale.

À votre avis, le fait qu'un gardien tire les penaltys est-il un risque inutile pour l'équipe, ou ce sang-froid et cette audace apportent-ils une vraie beauté au football ? Pensez-vous que la notoriété de son père aide beaucoup dans la carrière de Ronald Koeman Jr. ? Laissez vos avis dans les commentaires !