Drame à 5 buts au Vélodrome : Marseille s'incline à domicile face au Paris FC

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Drame à 5 buts au Vélodrome : Marseille s'incline à domicile face au Paris FC

Photo : sofascore.com

La 3e journée de Ligue 1 a été marquée par une efficacité offensive remarquable et des résultats inattendus. Dans le choc le plus spectaculaire de la journée, l'Olympique de Marseille a accueilli le Paris FC, dirigé par Liam Rosenior, s'inclinant 2-3 devant ses supporters. Avec cette victoire précieuse à l'extérieur, les Parisiens totalisent 7 points et grimpent à la 2e place, tandis que Marseille chute à la 10e place avec 3 points.

Drame au Vélodrome : Triplé de Sinayoko et penalty décisif à la 86e minute

Le match à Marseille a démarré sur un rythme effréné dès les premières secondes :

  • Un but éclair dès la 1re minute : Les visiteurs ont ouvert le score dès la première minute grâce à une frappe de Sinayoko, laissant le stade sous le choc ;

  • Le doublé plein de caractère de Gouiri : Marseille a égalisé dès la 8e minute par Gouiri. Cependant, à la 19e minute, Sinayoko a signé un doublé pour redonner l'avantage aux Parisiens. En début de seconde période, à la 53e minute, Gouiri a marqué une nouvelle fois pour égaliser (2-2) ;

  • Le dénouement à la 86e minute : Alors que le match semblait se diriger vers un nul, Sinayoko a transformé avec sang-froid un penalty accordé par l'arbitre, complétant son triplé et offrant une victoire sensationnelle au Paris FC (2-3).

6 buts pour Strasbourg à l'extérieur et succès important pour Rennes

Les autres rencontres de la journée ont également été riches en buts et en intensité :

  • Pluie de buts sur le terrain de Troyes (2-6) : Strasbourg a réalisé un véritable show en inscrivant 6 buts chez son adversaire. Le doublé d'Amo-Ayeau, ainsi que les buts d'Ortega, Susa, Reyna et Harder, permettent à l'équipe de monter à la 6e place avec 6 points ;

  • Rennes s'impose à l'extérieur (1-2) : En déplacement à Angers, Rennes a pris l'avantage grâce à un but de Frankowski à la 9e minute et un but contre son camp à la 17e, consolidant sa 5e place avec 7 points.

Ligue 1. 3e journée. Rapports officiels

  • Marseille — Paris FC 2:3

Buts : Gouiri (8, 53) — Sinayoko (1, 19, 86 s.p.).

  • Troyes — Strasbourg 2:6

Buts : Mille (9), Le Dordon (90+5) — Ortega (40), Susa (42), Reyna (57), Amo-Ayeau (85, 88), Harder (90+2).

  • Angers — Rennes 1:2

Buts : Carlen (35) — Frankowski (9), Lefort (17 c.s.c.).

Selon vous, cette instabilité de Marseille en début de saison est-elle due à des lacunes défensives, ou le Paris FC de Rosenior est-il réellement capable de devenir la révélation de cette saison de Ligue 1 ? Donnez votre avis en commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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