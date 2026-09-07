Le président américain Donald Trump a publié un message symbolique sur son réseau social Truth Social, faisant allusion aux revendications géopolitiques sur la Lune. Selon ixbt.com, il a partagé une image montrant le drapeau des États-Unis sur fond de surface lunaire avec l'inscription en anglais « The Moon Is Ours ». Bien que cette déclaration ait été publiée sans explication officielle, elle mérite une attention particulière dans le contexte des récentes étapes de la stratégie spatiale de Washington. À ce sujet, Ixbt.com rapporte que.

Ce message intervient à une période où l'activité du dirigeant américain dans le secteur spatial s'intensifie. En particulier, il a été précédemment annoncé que la création de la National Space Academy des États-Unis était prévue afin de former des spécialistes qualifiés pour la NASA, les structures gouvernementales et les forces spatiales. De telles initiatives visent à renforcer la suprématie du pays dans la recherche spatiale et l'industrie.

Plans spatiaux et délais

L'administration dirigée par Trump a l'intention de mettre en œuvre des projets ambitieux dans le domaine de l'astronautique. En juillet 2025, le dirigeant américain a annoncé un vol prochain vers Mars, tout en désignant la Lune comme une priorité majeure pour le pays. Le même mois, le secrétaire aux Transports des États-Unis a promis que des représentants du pays marcheraient sur le satellite naturel de la Terre avant la fin du mandat actuel du chef de la Maison Blanche.

De plus, en décembre 2025, Donald Trump a signé un décret spécial prévoyant un retour sur le monde lunaire. Conformément à ce document, la mission est de ramener des astronautes sur la Lune d'ici 2028 et de construire une base permanente sur place d'ici 2030. Ces mesures sont considérées comme des actions stratégiques visant à renforcer davantage la position des États-Unis dans la course à l'espace.