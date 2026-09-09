Manchester City a battu le FC Porto 2-0 lors d'un match à l'extérieur en Ligue des champions. Au stade Estádio do Dragão, le jeune milieu de terrain Ayyoub Bouaddi a attiré l'attention par sa performance assurée, gagnant les éloges de l'entraîneur et des cadres de l'équipe après le match. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon GOAL.com, ce match était le premier test du joueur de 18 ans en tant que titulaire. Malgré cela, il a fait preuve d'un grand calme au milieu de terrain, justifiant la confiance de ses coéquipiers. Au cours du match, Bouaddi a réussi 54 de ses 55 passes et a récupéré le ballon 7 fois pour stopper les attaques adverses. Le jeune talent a été remplacé à la 76e minute par Mateo Kovačić.

L'avis de l'entraîneur et des leaders

Lors de la conférence de presse d'après-match, l'entraîneur de Manchester City a souligné la détermination de l'équipe lors de ce déplacement difficile en Europe. Le technicien italien n'a pas caché sa satisfaction quant au nombre d'occasions créées et au peu d'opportunités laissées à l'adversaire.

Selon Mauricio Pereshe, chaque membre de l'équipe possède un haut niveau, ce qui permet à l'entraîneur de faire tourner l'effectif et de donner une chance à chacun. Il a également souligné que le jeune joueur n'a pas été déstabilisé par la pression.

Selon l'expert, alors qu'on attendait des joueurs expérimentés comme Erling Haaland, Rúben Dias et Mateo Kovačić qu'ils dirigent ce genre de match, la sérénité d'Ayyoub Bouaddi pour sa première apparition sur la grande scène fut totalement inattendue et surprenante.

L'aveu humoristique de Haaland

L'attaquant vedette de l'équipe, Erling Haaland, a également salué le potentiel de son jeune coéquipier. Il a souligné qu'au cours des dernières semaines, Bouaddi avait montré à l'entraînement qu'il était un véritable joyau.

Dans le même temps, l'attaquant norvégien a plaisanté sur le fait qu'il était un peu déçu que le jeune milieu de terrain ne lui ait pas fait une passe lors d'une situation en seconde période. Haaland a ajouté que le jeune joueur avait fait un match fantastique, à l'exception de cet épisode.

Cette victoire est la quatrième consécutive pour Manchester City toutes compétitions confondues cette saison. Désormais, l'équipe se prépare pour le derby acharné contre son rival local, Manchester United, en Premier League. Après sa performance solide à Porto, les chances d'Ayyoub Bouaddi d'être titulaire lors des prochains matchs ont considérablement augmenté.