En Inde, une famille incinère son fils, mais il est retrouvé vivant en prison

Une situation inattendue est survenue pour une famille en Inde. Ses proches, pensant que Ravi Kumar, âgé de 35 ans, était décédé, ont incinéré son corps. Cependant, quelques semaines plus tard, il a été révélé que Ravi était vivant et détenu en prison.

Ravi a disparu le 5 août en Inde de son domicile. Inquiète, sa famille a signalé sa disparition à la police. Plus tard, les forces de l'ordre leur ont montré des photos d'un corps en état de décomposition avancée, retrouvé dans une zone marécageuse.

Bien que le visage du corps soit méconnaissable, les membres de la famille l'ont identifié grâce à ses vêtements et ont cru qu'il s'agissait de Ravi. Son frère Amandeep a déclaré : « Bien que son visage soit méconnaissable, nous l'avons reconnu à ses vêtements » a-t-il dit.

Par la suite, la famille a incinéré le corps le 13 août. Le 15 août, une cérémonie commémorative a eu lieu dans la ville de Kapurthala, dans l'État du Pendjab.

Cependant, le 2 septembre, la famille a reçu un appel de la prison centrale de Kapurthala. Le personnel a informé que Ravi était vivant et qu'il avait été incarcéré le jour même de sa disparition.

Amandeep a déclaré que la famille a ressenti à la fois de la surprise et un grand soulagement à cette nouvelle.

Ravi a expliqué qu'il avait été arrêté par la police le 5 août pour avoir erré sans but dans la rue et qu'il avait été emmené en prison le soir même. Un haut responsable de la police a précisé qu'il avait été arrêté pour des infractions passibles d'une libération sous caution et qu'il était en détention.

Comme personne n'est venu payer sa caution, le personnel pénitentiaire a contacté sa famille. Ses proches venus du village de Kadupur se sont rendus à la prison le lendemain et ont confirmé que le détenu était bien Ravi Kumar.

Désormais, une autre question mystérieuse se pose à la police : à qui appartient réellement le corps que la famille a incinéré ?

Le porte-parole de la police, le DSP Shital Singh, a déclaré que les enquêteurs travaillent actuellement sur le corps non identifié. Il n'existe aucun signalement de personne disparue correspondant ni aucune piste précise.

Il a ajouté qu'à ce stade, il n'est pas possible d'effectuer des tests ADN. Par conséquent, les experts analysent d'autres preuves techniques, notamment les données des antennes relais de la zone marécageuse de Kanjli.

La police a annoncé qu'elle convoquerait également les membres de la famille de Ravi pour les interroger dans le cadre de l'enquête. L'identification du corps est toujours en cours.