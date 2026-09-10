Quelles sont les fonctionnalités du nouvel iPhone Duo d'Apple

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Quelles sont les fonctionnalités du nouvel iPhone Duo d'Apple

Lors de sa récente présentation, Apple a dévoilé les fonctionnalités uniques de son iPhone Duo pliable ainsi que des scénarios d'utilisation non conventionnels pour le quotidien. Grâce à sa conception et à ses nouvelles capacités logicielles, ce smartphone innovant devrait se transformer d'un simple outil de communication en un assistant multifonctionnel, suscitant un vif intérêt parmi les utilisateurs. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, il est possible d'effectuer diverses tâches en posant l'appareil sur une table en position semi-ouverte. Les utilisateurs peuvent notamment regarder des vidéos sur l'écran externe ou afficher la vidéo sur une moitié de l'écran interne tout en gardant les commandes sur l'autre moitié. Cette approche améliore considérablement le confort d'utilisation du gadget.

Gadget universel et nouveaux modes

En mode veille semi-ouvert, l'iPhone Duo peut afficher en permanence le calendrier, la météo, le réveil et d'autres informations utiles. Parallèlement, les deux moitiés de l'écran interne peuvent afficher simultanément des contenus différents. Ainsi, l'appareil pliable se transforme, selon sa configuration, en écran vidéo, horloge de bureau, réveil, tableau de bord ou même en enceinte intelligente.

Les fabricants ont également introduit un clavier à l'écran qui s'adapte à l'angle de pliage du boîtier. Cela rend la saisie de texte plus confortable et rapproche l'appareil du format d'une tablette compacte ou d'un ordinateur portable.

Caractéristiques de conception et premières impressions

Dès la diffusion des premières photos par les propriétaires de l'appareil, certains aspects constructifs ont fait l'objet de discussions. En particulier, la pliure sur le grand écran interne de 7,6 pouces reste visible, bien que l'entreprise évite de répondre ouvertement à ce sujet. Néanmoins, les utilisateurs du réseau saluent la fluidité et l'esthétique des animations de l'interface.

Il est rapporté que, dans le contexte de cette présentation, le processus de précommande officielle pour les modèles iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Duo a été lancé en Russie. La manière dont ces nouvelles technologies seront accueillies sur le marché et leur capacité à répondre aux besoins quotidiens des utilisateurs seront confirmées avec le temps.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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