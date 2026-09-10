En Inde, un homme roule sur 5 kilomètres pour atteindre un temple

·4·Monde
En Inde, un homme roule sur 5 kilomètres pour atteindre un temple

À Chitrakoot, en Inde, la méthode utilisée par un homme pour se rendre au temple a attiré l'attention de beaucoup. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on le voit parcourir près de 5 kilomètres en roulant sur le sol pour arriver à destination.

Il s'avère que l'homme a accompli cet acte religieux inhabituel pour atteindre le temple de Kamadgiri. Cela ressemble au rituel Shayana Pradakshinam , considéré dans l'hindouisme comme un symbole de foi, d'humilité et de dévotion.

Tout au long du trajet, ses compagnons ont placé des matelas souples devant lui. Ainsi, il ne roulait pas directement sur l'asphalte, mais sur les matelas.

Selon les croyances locales, Kamadgiri est l'un des lieux sacrés associés au Seigneur Rama. C'est pourquoi les visiteurs de cette région accomplissent divers rites religieux.

La vidéo de l'événement est devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant la curiosité des internautes.

ҲиндизмИбодатЧитракутКамадгирShayana PradakshinamИжтимоий тармоқТуризм
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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