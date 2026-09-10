Les États-Unis visent 10 000 lancements de fusées par an d'ici 2035

Le secrétaire aux Transports des États-Unis, Sean Duffy, a annoncé des plans ambitieux pour le développement de l'industrie spatiale du pays. Selon ces objectifs, les États-Unis visent à atteindre 10 000 lancements spatiaux par an d'ici 2035. Si cette initiative réussit, les spatioports américains devront lancer en moyenne plus de 27 fusées par jour, soit une toutes les 53 minutes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'Ixbt.com, pour atteindre cet objectif colossal, le ministère des Transports des États-Unis prévoit de lancer un programme spécial visant à soutenir le secteur spatial commercial. Ce nouveau programme prévoit de réduire les obstacles bureaucratiques, de simplifier considérablement les processus de licence et de réglementation, ainsi que d'étendre rapidement les infrastructures.

Plans ambitieux et changements radicaux

Le ministre Sean Duffy a ouvertement écrit sur son compte X qu'ils ont l'intention d'atteindre 10 000 lancements spatiaux par an d'ici 2035. Cet indicateur diffère radicalement des plans gouvernementaux précédents et est plusieurs fois plus ambitieux.

Rappelons que dans un mémorandum signé le 21 août de cette année, le président américain Donald Trump avait fixé l'objectif d'atteindre 1 000 lancements spatiaux par an d'ici 2030. Désormais, les autorités visent à multiplier ce chiffre par dix en seulement cinq ans, entre 2030 et 2035.

Exigences techniques et tâches futures

Pour assurer une telle fréquence de lancements sans précédent, il est nécessaire d'étendre radicalement les capacités des spatioports et des complexes de lancement existants. La construction et la modernisation des infrastructures terrestres modernes deviendront également l'une des priorités.

Selon les experts, l'une des conditions principales pour maintenir un tel rythme est l'utilisation généralisée de systèmes de fusées réutilisables, capables d'être rapidement remis en état pour le vol suivant. Pour l'instant, les mécanismes précis de mise en œuvre de ce programme à grande échelle et le volume de financement requis n'ont pas été officiellement annoncés.