Découverte des cultures prévues pour la base lunaire

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Découverte des cultures prévues pour la base lunaire

Il est prévu de cultiver quatre types de cultures agricoles essentielles à la survie humaine dans les futures installations spatiales, notamment sur la base lunaire. Ce projet est crucial pour assurer l'approvisionnement alimentaire lors des expéditions spatiales à long terme. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique le rapport.

Selon la publication ixbt.com, cette information a été communiquée par Margarita Levinskikh, secrétaire scientifique de l'Institut des problèmes biomédicaux de l'Académie des sciences de Russie et docteure en sciences biologiques. Selon l'experte, il est prévu de cultiver du blé, des poivrons, des tomates et diverses herbes aromatiques dans les futures bases lunaires.

Cependant, la culture de plantes dans l'espace présente des complexités uniques. Les cultures adaptées à l'environnement spatial doivent non seulement résister à des conditions extrêmes, mais aussi répondre à des paramètres physiques stricts, notamment en termes de taille.

Expériences et résultats obtenus

Dans le cadre du projet « V kosmos so svoim pomidorom », des écoliers russes et biélorusses ont mené des recherches en collaboration avec les scientifiques de l'Institut des problèmes biomédicaux. Le projet a testé des graines des variétés « Pinnokio », « Groshik », « Donetskiy » et « Bichye serdse ».

Ces graines ont été placées à bord du biosatellite « Bion-M » n° 2 en août-septembre 2025 et envoyées dans l'espace. Après leur retour sur Terre, les graines ayant voyagé dans l'espace ont été mises en germination aux côtés d'échantillons témoins terrestres.

Les scientifiques ont étudié attentivement l'impact de l'apesanteur, des températures extrêmes et du rayonnement cosmique sur les plantes. Les recherches ont montré que les graines de tomates ayant séjourné dans l'espace ont conservé leurs caractéristiques biochimiques fondamentales.

Projets scientifiques futurs

Néanmoins, au cours de l'étude, les scientifiques ont détecté certains changements au niveau moléculaire. Il est apparu que l'exposition au rayonnement cosmique et à l'environnement hostile n'est pas restée sans conséquences.

Margarita Levinskikh souligne qu'à l'avenir, des modifications au niveau de l'appareil génétique de certaines de ces graines ne sont pas exclues. Les experts affirment que l'étude de ces facteurs constituera une base fondamentale pour les futurs vols spatiaux.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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