Guerre au Moyen-Orient : L'Iran frappe une base aérienne américaine, le Pentagone déploie des troupes à la frontière

Le conflit militaire direct entre les États-Unis et l'Iran au Moyen-Orient est entré dans sa phase la plus dangereuse et la plus tendue. Après la destruction de 5 pétroliers iraniens par le Commandement central des forces armées américaines, Téhéran a lancé une opération de vengeance sans précédent. Dans la nuit de mercredi, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a mené des frappes de missiles massives sur une base aérienne américaine en Jordanie et sur deux destroyers américains. Le prestigieux CBS chaîne de télévision, citant des sources, rapporte que plusieurs avions de combat américains ont été gravement endommagés sur la base en Jordanie, et qu'un avion d'attaque a perdu une aile. La situation est devenue si critique que le Pentagone a décidé d'envoyer immédiatement un nouveau bataillon de marines vers les frontières iraniennes, tandis que des explosions terrifiantes retentissent dans le détroit stratégique d'Ormuz. Quels célèbres avions F-15 et A-10 ont été visés sur la base américaine, combien de missiles Patriot la défense aérienne américaine a-t-elle utilisés, et l'administration Trump se prépare-t-elle à prolonger la guerre jusqu'en 2027 ? À la fin de l'article, nous vous présenterons tous les détails sur l'intrigue principale : les mystérieuses explosions sur l'île de Qeshm dans le détroit d'Ormuz et le scénario d'une guerre à grande échelle qui engloutit la région.

Frappe de vengeance nocturne sur la base aérienne Muwaffaq Salti : A-10 sans ailes et F-15 endommagés

Selon les rapports du journaliste de CBS Jennifer Jacobs et de la chaîne iranienne Press TV, des dégâts importants ont été enregistrés sur la base aérienne en Jordanie :

Mise hors service de l'avion d'attaque : À la suite de l'attaque, le célèbre A-10 Thunderbolt II avion d'attaque de l'US Air Force a été touché et a perdu une aile ;

Huit chasseurs endommagés : Environ 8 F-15 chasseurs stationnés sur la base ont été légèrement endommagés et remis en service après réparation ;

Cibles F-35 et F-16 : Selon une déclaration du CGRI iranien, les frappes visaient principalement les hangars et les zones de maintenance où se trouvaient les avions américains les plus avancés, les F-35, F-16 et F-15 ;

Plus de 30 missiles Patriot : Pour repousser l'attaque, l'armée américaine a été contrainte de tirer plus de 30 coûteux Patriot missiles antiaériens en une seule nuit.

« Plusieurs avions militaires américains ont été endommagés à la base aérienne Muwaffaq Salti en Jordanie à la suite des attaques nocturnes de missiles iraniens. Ces frappes ont été menées en représailles à la destruction par les États-Unis de cinq pétroliers iraniens », a écrit le journaliste de CBS.

La contre-attaque du Pentagone : Marines et plan militaire jusqu'en 2027

L'état-major américain renforce d'urgence sa présence militaire dans la région :

Mobilisation d'un nouveau bataillon expéditionnaire : Le prestigieux The Wall Street Journal (WSJ) rapporte que le Pentagone enverra un nouveau bataillon expéditionnaire de marines dans les zones proches des frontières iraniennes à la fin de cet automne ;

Relève de 2400 soldats : Les nouvelles forces remplaceront les 2400 soldats du 11e bataillon expéditionnaire qui sont en service depuis juin sur trois navires de débarquement géants dans la mer d'Arabie, près de l'Iran ;

Régime de guerre jusqu'en 2027 : Selon le WSJ, le chef du Pentagone, Pete Hegseth, a prolongé la durée de service des unités militaires dans la région jusqu'en 2027 , ce qui permettra au président Donald Trumpd'utiliser toutes les options militaires dans un contexte de guerre prolongée ;

Contingent de 50 000 hommes et durée illimitée : Le service des unités de défense aérienne composées de 50 000 soldats mobilisés pour abattre les missiles balistiques et les drones iraniens a été prolongé indéfiniment ; de plus, des escadrilles de F-16 de la Garde nationale américaine arrivent pour remplacer les avions retournant à la base italienne d'Aviano.

Mystérieuses explosions dans le détroit d'Ormuz : L'artère pétrolière en danger

La question la plus critique qui préoccupe la communauté internationale et l'économie mondiale est l'impact de cette confrontation sur le détroit d'Ormuz, par lequel transite l'approvisionnement mondial en pétrole. La conclusion la plus importante est que, les opérations militaires enflamment non seulement les bases aériennes terrestres, mais aussi les routes maritimes mondiales. Selon un rapport urgent de la compagnie de radio et de télévision iranienne (IRIB) et de l'agence officielle IRNA, des explosions puissantes et successives ont eu lieu autour de l'île de Qeshm, appartenant à l'Iran, dans le détroit d'Ormuz. Pour l'instant, on ignore si les explosions visaient des cibles en mer ou l'île elle-même. Le bombardement des avions américains en Jordanie, les explosions à Ormuz et l'approche des marines américains signifient que la limite du conflit hybride entre les deux pays a été franchie et que la probabilité d'une guerre majeure à grande échelle est plus élevée que jamais.

Selon vous, les frappes ouvertes de l'Iran contre la base aérienne américaine et les dommages causés aux avions forceront-ils Washington à lancer une guerre terrestre et aérienne à grande échelle ? Quel impact le plan de maintien de 50 000 soldats américains dans la région jusqu'en 2027 aura-t-il sur la crise au Moyen-Orient ? Laissez vos réflexions dans les commentaires et partagez cette analyse de l'événement brûlant qui secoue la sécurité mondiale avec vos proches et les passionnés de politique internationale !