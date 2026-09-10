Un kit de photographie professionnel présenté pour le flagship Vivo X500 Pro Max

·7·Technologie
Un kit de photographie professionnel présenté pour le flagship Vivo X500 Pro Max

Vivo a officiellement dévoilé une gamme d'accessoires exclusifs pour son futur flagship, le smartphone Vivo X500 Pro Max. Selon le site ixbt.com, ce nouveau kit élargit considérablement les capacités photographiques de l'appareil, le rapprochant d'un appareil photo de niveau professionnel et le distinguant nettement des autres marques leaders du marché. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte le site.

Selon une vidéo promotionnelle publiée par l'entreprise, le célèbre musicien et acteur chinois Jay Chou a été nommé nouvel ambassadeur de la photographie mobile pour la marque Vivo. Ce partenariat vise à populariser davantage les capacités de l'appareil photo de la marque.

Accessoires professionnels et fonctionnalités uniques

Le kit de photographie mobile spécial comprend deux téléconvertisseurs, une coque de protection dédiée et une poignée professionnelle assurant une utilisation plus confortable du smartphone. Cette poignée ergonomique transforme le téléphone en un véritable outil de prise de vue professionnel.

L'un des aspects les plus remarquables de cet ensemble d'accessoires est l'écran supplémentaire qui se fixe magnétiquement au panneau arrière. Ce petit écran sert de viseur pratique pour prendre des selfies de haute qualité avec l'appareil photo principal.

Design et date de présentation prévue

L'apparence de l'appareil reste similaire aux modèles de la génération précédente, conservant le grand bloc photo circulaire sur le panneau arrière. Au centre de ce module optique se trouve le logo bleu distinctif de Zeiss, témoignant de la haute qualité de l'optique.

Auparavant, Vivo avait officiellement révélé le design de trois nouveaux modèles de la série X500. La présentation complète des smartphones de la gamme X500 est prévue pour le 21 septembre de cette année en Chine.

Lors de la cérémonie de présentation, il est prévu que, outre les smartphones, les montres connectées Vivo Watch 6 et les écouteurs sans fil Vivo Buds Clip soient également dévoilés au grand public.

VivoVivo X500 Pro MaxSmartphonesPhotographie MobileZeiss
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Xiaomi présente sa première table de cuisson à gaz sécurisée dotée d'IAXiaomi présente sa première table de cuisson à gaz sécurisée dotée d'IAAujourd'hui, 12:25Le dirigeant de Nubia donne son avis sur le nouveau smartphone d'AppleLe dirigeant de Nubia donne son avis sur le nouveau smartphone d'AppleAujourd'hui, 11:53Internet Starlink déployé dans les trains de voyageurs au KazakhstanInternet Starlink déployé dans les trains de voyageurs au KazakhstanAujourd'hui, 11:26L'Ouzbékistan occupe la troisième place de la région en matière de cybersécuritéL'Ouzbékistan occupe la troisième place de la région en matière de cybersécuritéAujourd'hui, 10:42Une pliure visible détectée sur l'écran interne du iPhone DuoUne pliure visible détectée sur l'écran interne du iPhone DuoAujourd'hui, 10:26Xiaomi présente son nouveau smartphone pliable Xiaomi 18 FoldXiaomi présente son nouveau smartphone pliable Xiaomi 18 FoldAujourd'hui, 09:57
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
Un corps céleste d'un mètre de diamètre s'est écrasé au-dessus de l'océan Indien
Un corps céleste d'un mètre de diamètre s'est écrasé au-dessus de l'océan Indien