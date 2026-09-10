Un kit de photographie professionnel présenté pour le flagship Vivo X500 Pro Max

Vivo a officiellement dévoilé une gamme d'accessoires exclusifs pour son futur flagship, le smartphone Vivo X500 Pro Max. Selon le site ixbt.com, ce nouveau kit élargit considérablement les capacités photographiques de l'appareil, le rapprochant d'un appareil photo de niveau professionnel et le distinguant nettement des autres marques leaders du marché. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte le site.

Selon une vidéo promotionnelle publiée par l'entreprise, le célèbre musicien et acteur chinois Jay Chou a été nommé nouvel ambassadeur de la photographie mobile pour la marque Vivo. Ce partenariat vise à populariser davantage les capacités de l'appareil photo de la marque.

Accessoires professionnels et fonctionnalités uniques

Le kit de photographie mobile spécial comprend deux téléconvertisseurs, une coque de protection dédiée et une poignée professionnelle assurant une utilisation plus confortable du smartphone. Cette poignée ergonomique transforme le téléphone en un véritable outil de prise de vue professionnel.

L'un des aspects les plus remarquables de cet ensemble d'accessoires est l'écran supplémentaire qui se fixe magnétiquement au panneau arrière. Ce petit écran sert de viseur pratique pour prendre des selfies de haute qualité avec l'appareil photo principal.

Design et date de présentation prévue

L'apparence de l'appareil reste similaire aux modèles de la génération précédente, conservant le grand bloc photo circulaire sur le panneau arrière. Au centre de ce module optique se trouve le logo bleu distinctif de Zeiss , témoignant de la haute qualité de l'optique.

Auparavant, Vivo avait officiellement révélé le design de trois nouveaux modèles de la série X500. La présentation complète des smartphones de la gamme X500 est prévue pour le 21 septembre de cette année en Chine.

Lors de la cérémonie de présentation, il est prévu que, outre les smartphones, les montres connectées Vivo Watch 6 et les écouteurs sans fil Vivo Buds Clip soient également dévoilés au grand public.