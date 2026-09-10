Le nouveau smartphone iPhone Duo d'Apple a été présenté

Le premier appareil pliable tant attendu d'Apple, l'iPhone Duo, est sur le point d'arriver sur le marché et les discussions autour de ce gadget ne cessent de croître. Selon ixbt.com, l'une des questions qui préoccupait le plus les utilisateurs avant le lancement du nouveau produit était la marque de pliure sur l'écran interne, ce problème persistant bien connu. Apple évite de répondre directement à cette question, essayant de détourner l'attention du public vers d'autres aspects. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Sur la page des questions fréquemment posées du site officiel de l'entreprise, il existe une question spécifique concernant la zone de pliure de l'écran interne de l'iPhone Duo. Il y est demandé ouvertement : « L'écran interne de l'iPhone Duo présente-t-il une marque de pliure ? ». Cependant, la réponse officielle fournie par Apple se limite à souligner que l'écran est « étonnamment plat et lisse », sans confirmer explicitement l'absence totale de jointure ou de marque.

Solutions techniques et caractéristiques de l'écran

Dans les communiqués de presse diffusés sur l'appareil, Apple souligne que l'écran à nanotexture spécial est conçu pour minimiser l'apparence de la pliure. De même, les documents ne mentionnent pas de chiffres précis sur le nombre de cycles prévus pour l'écran. Néanmoins, le nouveau type de mécanisme de charnière développé par les ingénieurs est censé assurer une résistance fluide et équilibrée pour une durabilité à long terme.

Selon les informations, ce mécanisme complexe se compose de plus d'une centaine de composants individuels. De plus, afin d'assurer la solidité de la structure du modèle iPhone Duo, des nervures spéciales et un panneau en titane robuste ont été installés sous l'écran. Ces solutions d'ingénierie devraient contribuer à la durabilité du gadget lors d'une utilisation quotidienne.

Situation réelle et premières impressions

Cependant, selon le rapport d'ixbt.com, les photos de l'iPhone Duo entre les mains des premiers utilisateurs ayant déjà testé l'appareil montrent une réalité différente. Notamment, il a été constaté qu'une ligne de pliure est clairement visible sur le grand écran interne de 7,6 pouces. Malgré cela, les experts et les utilisateurs sur Internet saluent la haute performance de l'interface et les belles animations entre les écrans.

Dans le contexte de ces importantes nouvelles dans le monde de la technologie, les processus de vente ont déjà commencé. En particulier, sur le marché russe, les précommandes pour les modèles iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et le nouvel iPhone Duo ont officiellement commencé dès aujourd'hui. Le succès de cet appareil pliable sur le marché mondial et la manière dont il sera accueilli par les utilisateurs seront clarifiés dans les prochains jours.