Trump a déclaré quand la guerre avec l'Iran prendra fin

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Trump a déclaré quand la guerre avec l'Iran prendra fin

Le président des États-Unis Donald Trump a fait une déclaration sur la fin possible de la guerre en cours avec l'Iran. Selon lui, la guerre pourrait se terminer après les élections de mi-mandat qui auront lieu aux États-Unis le 3 novembre de cette année. Il l'a annoncé aux journalistes le 9 septembre à la base militaire de Joint Base Andrews, près de Washington.

Trump a souligné que l'Iran n'est pas en mesure de poursuivre la guerre longtemps. Le président américain a également déclaré que Téhéran tente d'influencer les élections.

« Je pense que la guerre se terminera après les élections, car ils ne peuvent plus le supporter. Ils sont dans une situation désespérée pour tenter d'influencer les élections », a déclaré Trump.

Dans le même temps, il n'a pas totalement exclu la possibilité de mener des négociations avec l'Iran. Le président a déclaré que Washington ne discute pas de telles négociations pour le moment, mais qu'une telle opportunité pourrait se présenter à l'avenir.

« Des négociations sont possibles, mais ce n'est pas la question que nous examinons actuellement », a déclaré le dirigeant américain.

Trump a également laissé entendre que les opérations militaires américaines contre l'Iran se poursuivraient. À la question des journalistes sur les attaques, il a répondu brièvement : « Vous en verrez encore plus ».

Il est rapporté qu'après que les États-Unis ont frappé cinq pétroliers iraniens, Téhéran a déclaré avoir pris pour cible 10 navires près du détroit d'Ormuz. Suite à l'escalade des tensions dans la région, le prix du pétrole Brent a dépassé les 100 dollars le baril.

Selon Trump, la fin de la guerre entraînera également une baisse des prix du pétrole. Il a déclaré qu'il s'attend à ce que les prix du pétrole chutent rapidement après les élections de mi-mandat aux États-Unis.

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