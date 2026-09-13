Lionel Messi marque, mais l'Inter Miami laisse échapper la victoire dans les derniers instants

Dans un match passionnant de la Conférence Est de la MLS, Inter Miami a accueilli le leader, le Nashville SC, sur son terrain. Selon Goal.com, la rencontre a été très intense et les locaux ont perdu la victoire à cause d'un but encaissé dans les dernières secondes, le match se terminant sur un score nul de 2-2. C'est ce que rapporte Goal.com.

Le match a bien commencé pour les visiteurs. Dès la quatrième minute, Sam Surridge a transformé une passe d'Alex Muyl pour donner l'avantage au Nashville SC. Par la suite, les locaux ont tenté de prendre l'initiative et ont multiplié les attaques dangereuses.

En première mi-temps, l'activité des locaux a permis d'égaliser. Un corner dangereux tiré par Lionel Messi a été dévié par le défenseur Reed Baker-Whiting dans son propre but. Ainsi, les équipes sont rentrées aux vestiaires sur le score de 1-2.

Un nouveau record pour Lionel Messi

En seconde période, la star argentine Lionel Messi a une fois de plus démontré son immense talent. Actif jusqu'aux dernières minutes, l'attaquant a combiné magnifiquement avec Rodrigo De Paul au milieu de terrain avant d'envoyer une frappe précise de 20 mètres dans le coin inférieur du but.

Ce but est entré dans l'histoire comme le 99e but de Lionel Messi toutes compétitions confondues avec le club. De plus, cette réalisation lui permet de conforter sa place de leader au classement des buteurs de la MLS avec 19 buts. Durant le match, le joueur de 39 ans a également touché la barre transversale.

Les erreurs défensives ont coûté cher

Cependant, les désordres dans la ligne défensive des locaux ont encore une fois fait défaut. Dans le temps additionnel, Sam Surridge a marqué de près, réalisant un doublé et ramenant le score à 2-2.

Après ce match nul, il apparaît que l'Inter Miami n'a remporté qu'une seule victoire lors de ses neuf derniers matchs. Les hommes de Guillermo Hoyos occupent la deuxième place de la Conférence Est avec 45 points après 25 matchs. Le Nashville SC conserve son avance de 9 points sur son plus proche poursuivant.

L'Inter Miami doit maintenant se ressaisir rapidement, car l'équipe affrontera le club mexicain de Cruz Azul mercredi en finale de la Campeones Cup. Ce match offre à l'équipe une chance de remporter un trophée rapidement. Le Nashville SC accueillera le Chicago Fire samedi prochain.