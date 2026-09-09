Lionel Messi et Cristiano Ronaldo atteindront-ils la barre des 1000 buts ?

Les deux plus grandes légendes de l'histoire du football moderne, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, se rapprochent audacieusement d'un nouveau cap historique dans leur rivalité de longue date. Selon Goal.com, l'ancien joueur de MLS Shaka Hislop estime qu'en raison de « l'héritage commun » unique entre les deux joueurs, Lionel Messi ne laissera jamais son rival éternel, Cristiano Ronaldo, atteindre seul la barre des 1000 buts. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Actuellement, la star portugaise est la plus proche d'atteindre ce cap monumental. Défendant les couleurs du club saoudien Al-Nassr, Cristiano Ronaldo approche les 980 buts marqués en club et en sélection au cours de sa carrière. Même à 41 ans, il maintient une excellente forme physique et a inscrit 146 buts avec son équipe nationale.

Tout au long de son passage au Moyen-Orient, l'attaquant a maintenu des statistiques individuelles élevées, remportant des titres de meilleur buteur et des trophées de championnat national. Il se murmure même qu'il pourrait poursuivre sa carrière de joueur au-delà de l'expiration de son contrat actuel à l'été 2027.

Les résultats de Lionel Messi aux États-Unis

D'un autre côté, Lionel Messi ne lâche rien. Le joueur argentin de 39 ans évolue avec succès au sein du club américain de l'Inter Miami. Après avoir remporté son huitième Ballon d'Or, il a également décroché la MLS Cup et des titres de meilleur joueur.

Bien que le célèbre attaquant argentin ait mis fin à sa carrière internationale, il a eu le temps de disputer 207 matchs et d'inscrire 125 buts avec l'Albiceleste. Avec un contrat courant jusqu'en 2028 avec le club de Floride du Sud, Messi approche la barre des 930 buts au total.

L'avis des experts

Dans une interview exclusive accordée à Goal.com avec le soutien de King Casino, Shaka Hislop souligne que les fans de football veulent voir cette lutte entre les deux génies. Les deux joueurs ont complètement transformé une génération et les résultats qu'ils affichent sont véritablement phénoménaux.

« Si nous voyons les deux joueurs dépasser les 1000 buts, cela correspondrait parfaitement à leur héritage commun dans le football », déclare l'ancien gardien. Cependant, un autre expert, l'ancien attaquant de Manchester United Giuseppe Rossi, a exprimé des doutes quant au fait que Messi se concentre autant sur ces chiffres.