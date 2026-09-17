Samsung prépare une mise à jour majeure de l'appareil photo pour les flagships Galaxy S27

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Samsung prépare une mise à jour majeure de l'appareil photo pour les flagships Galaxy S27

Le sud-coréen Samsung développe un système de traitement d'image radicalement nouveau pour ses smartphones flagships de prochaine génération. Selon ixbt.com, les nouvelles technologies combineront des algorithmes de réseaux neuronaux et une accélération matérielle pour améliorer considérablement les capacités photo et vidéo des appareils de la série Galaxy S27. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il s'avère que des technologies avancées appelées Neural Imaging et Visual Mapping devraient être implémentées dans les futurs modèles Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra. Il ne s'agit pas simplement d'un post-traitement des clichés, mais de l'introduction d'une approche entièrement nouvelle.

Nouveau pipeline matériel-logiciel

Les experts de Samsung créent un pipeline matériel-logiciel unifié qui intègre les capacités de l'AI avec les outils de traitement d'image directement pendant le processus de prise de vue. Cela devrait porter la qualité de la photographie mobile à un niveau supérieur.

En particulier, la fonction Visual Mapping, qui fait partie des nouvelles technologies, est spécialisée dans l'analyse simultanée des données provenant de plusieurs images prises en rafale. Le système ne traite pas chaque image séparément, mais prend en compte les changements de scène et temporels de manière holistique.

Orientations principales et plans futurs

Selon la source, ces solutions innovantes apporteront des améliorations significatives, notamment dans la photographie de nuit, la qualité d'enregistrement vidéo, le zoom computationnel et les performances des téléobjectifs. Cependant, il est précisé qu'à ce stade, il s'agit d'objectifs internes de développement et que leur intégration finale dans les appareils de série sera clarifiée avec le temps.

Il convient de noter que ces nouvelles fonctionnalités ne seront pas exclusives au modèle Ultra le plus cher, mais seront également présentes dans la version Galaxy S27 Pro. Cela montre l'intention de l'entreprise d'étendre ses technologies de pointe à une gamme plus large de flagships.

L'insider surnommé Schrödinger, à l'origine de la diffusion de ces informations, est connu pour avoir révélé avec précision les caractéristiques du Samsung Galaxy S26 Plus et pour avoir été l'un des premiers à annoncer les concepts des futurs modèles d'iPhone. Les experts considèrent ses informations comme l'une des nouvelles importantes dans le monde technologique.

SamsungGalaxy S27 UltraNeural ImagingVisual MappingSmartphone
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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