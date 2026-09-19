Álex Baena désigne Lamine Yamal comme le meilleur joueur du monde

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Álex Baena désigne Lamine Yamal comme le meilleur joueur du monde

Le milieu de terrain de l'Atlético Madrid, Álex Baena, a désigné le prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, comme le principal prétendant au Ballon d'Or 2026. Dans une interview accordée à DAZN, le joueur a qualifié son coéquipier en sélection nationale de meilleur joueur actuel au monde, le comparant à Lionel Messi. C'est ce que rapporte Goal.com. rapporte .

Selon Goal.com, cette haute estime fait suite aux performances éclatantes de l'ailier de 19 ans la saison dernière. Lamine Yamal a remporté deux trophées nationaux avec son club et a connu un immense succès sur la scène internationale avec son équipe nationale.

Principaux prétendants au trophée

Álex Baena a révélé son trio de tête personnel pour le prochain Ballon d'Or. Selon lui, Lamine Yamal, Rodri et Lionel Messi méritent ce prix.

  • Lamine Yamal – en première position en tant que meilleur joueur du monde.
  • Rodri – pour son niveau élevé lors du championnat du monde et son statut de meilleur joueur.
  • Lionel Messi – pour avoir atteint des résultats que beaucoup ne peuvent égaler, même à 39 ans.
Baena a souligné avoir été témoin de près du talent du jeune joueur lors des rassemblements estivaux de l'équipe nationale d'Espagne. Selon lui, les mouvements uniques propres à Lamine sont impossibles à observer chez d'autres joueurs professionnels.

Le représentant de l'Atlético Madrid a admis qu'il avait l'habitude de regarder des matchs uniquement pour voir jouer Lionel Messi, mais qu'aujourd'hui, il ne manque aucun match du FC Barcelone précisément à cause de Lamine Yamal. Un tel respect témoigne de l'ascension fulgurante de la jeune star.

Pour rappel, la cérémonie de remise du 70e Ballon d'Or est prévue le 26 octobre à Londres. Au cours de la saison dernière, Yamal a inscrit un total de 24 buts et délivré 18 passes décisives en club et en sélection.

Cependant, avant la prestigieuse cérémonie, Álex Baena et Lamine Yamal doivent se concentrer sur les rencontres cruciales de leurs clubs respectifs dans la course au titre en La Liga.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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