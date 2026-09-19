Huawei veut révolutionner ses systèmes d'entraînement en intelligence artificielle

Le géant technologique chinois Huawei prévoit d'apporter des changements majeurs dans le domaine de l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle d'ici 2027. Cette initiative devrait constituer une étape importante dans le développement d'infrastructures de calcul haute performance, tant au niveau national qu'international. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la publication ixbt.com, le président tournant de l'entreprise, Eric Xu, a fait cette annonce lors de l'événement Huawei Connect 2026. Dans son discours, il a souligné le rôle croissant des processeurs Ascend produits par Huawei sur le marché chinois.

La nouvelle génération de processeurs Ascend

Actuellement, la direction de Huawei a l'intention de présenter trois nouvelles générations de processeurs Ascend au cours des trois prochaines années. Ces nouveaux types d'accélérateurs devraient offrir des performances deux fois supérieures et une meilleure efficacité énergétique par rapport à leurs prédécesseurs.

Selon les experts de l'entreprise, ces dispositifs serviront à l'avenir de base fondamentale pour les développeurs locaux d'intelligence artificielle. Néanmoins, de nombreux modèles d'intelligence artificielle modernes en Chine continuent d'être entraînés à l'aide de solutions NVIDIA.

Marché international et besoins internes

Huawei garde pour l'instant le secret sur les changements précis qui seront apportés aux processus d'entraînement. Cependant, il a été révélé que l'entreprise a commencé à expédier ses systèmes SuperPoD en petits lots à titre d'essai vers des régions à forte demande en dehors de la Chine.

Malgré cela, aucune expansion internationale à grande échelle n'est prévue dans un avenir proche. Selon Eric Xu, les capacités de production actuelles de Huawei ne suffisent même pas à satisfaire pleinement la demande du marché intérieur chinois.