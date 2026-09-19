Les satellites Starlink Mobile V2 offrent des vitesses dignes de la 5G

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Les satellites Starlink Mobile V2 offrent des vitesses dignes de la 5G

Starlink a annoncé le lancement d'un partenariat stratégique avec l'opérateur japonais au (KDDI) pour déployer les satellites Starlink Mobile V2 dans la région Asie. Selon Ixbt.com, ce projet est la suite logique d'un partenariat entamé en 2021, visant à développer davantage le service au Starlink Direct déjà opérationnel. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

La mise en œuvre pratique et le déploiement complet du système de nouvelle génération sont prévus pour 2027. Cette initiative constituera une étape majeure pour améliorer radicalement la qualité de la connectivité dans les zones reculées et étendre les capacités des réseaux terrestres grâce aux technologies spatiales.

Capacités de la technologie de nouvelle génération

Les satellites Starlink Mobile V2 sont équipés d'antennes nettement plus grandes que celles de la version V1. Cela permet d'augmenter la capacité de bande passante d'un seul appareil spatial de 20 fois et la densité de transmission des données de 100 fois.

Ce bond technologique permettra au service Starlink Mobile d'aller au-delà de la simple messagerie texte, offrant un accès Internet haut débit, des appels vocaux VoLTE, la diffusion vidéo en continu et une utilisation complète de diverses applications.

Avantages pour les zones reculées

L'objectif principal du projet est de fournir une connectivité stable aux utilisateurs dans les zones reculées dépourvues de réseaux terrestres, telles que les régions montagneuses, les îles isolées et d'autres zones éloignées. Surtout, les utilisateurs n'auront pas besoin d'installer des antennes paraboliques spéciales pour utiliser le système.

Selon le plan de SpaceX, les smartphones standards se connecteront directement aux satellites en orbite. Le système de nouvelle génération devrait porter la qualité de la communication mobile dans ces zones difficiles à un niveau proche des réseaux terrestres 5G modernes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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