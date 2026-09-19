Tension électrique avant l'UFC 331 : Arman Tsarukyan et Mauricio Ruffy face à face

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Tension électrique avant l'UFC 331 : Arman Tsarukyan et Mauricio Ruffy face à face

Une véritable confrontation psychologique a eu lieu avant le prochain combat explosif et sans merci dans la catégorie des poids légers de l'UFC. À l'approche de l'événement très attendu du 20 septembre, UFC 331 le principal prétendant au titre de champion, Arman Tsarukyan et le dangereux puncheur brésilien Mauricio Ruffy, qui a fait une entrée fracassante dans l'octogone, se sont retrouvés face à face lors de la cérémonie officielle du « face-à-face ».

La tension entre les combattants, apparus dans des styles classiques et modernes, a atteint un tel sommet que les officiels de l'organisation ont dû s'interposer physiquement pour éviter une altercation prématurée. Le calme glacial et la soif de combat dans leurs regards laissent présager une issue par KO ou soumission avant la limite.

Alors, comment Tsarukyan, avec son solide bagage en lutte et sa préparation physique de fer, fera-t-il face aux frappes explosives de Ruffy, et quelle direction ce choc terrible du 20 septembre donnera-t-il à la course au titre des poids légers ?

« Intervention et duel de regards » : Les moments forts sur scène

Les détails principaux du face-à-face lors de la journée médiatique de l'UFC 331 :

  • La haine à un pas : Tsarukyan et Ruffy ont réduit la distance au minimum lors de leur face-à-face, tentant de faire pression l'un sur l'autre par un regard intense ;

  • L'inquiétude des organisateurs : Pour éviter que la situation ne dégénère en bagarre, le service de presse de l'UFC a dû retenir les deux combattants par la poitrine pour les maintenir à distance ;

  • Compétition de styles et d'images : Arman Tsarukyan a affiché son sang-froid en costume classique et lunettes noires, tandis que Mauricio Ruffy, en manteau noir, a envoyé un signal confiant aux tribunes ;

  • L'attention des fans : Les photos et vidéos de ces instants ont cumulé des millions de vues sur les réseaux sociaux en quelques heures, devenant la vitrine principale de l'UFC 331.

« L'art de la lutte contre le puncheur brésilien » : Rapport de force

Facteurs tactiques décisifs dans l'octogone :

  • Arman Tsarukyan (Favori) : L'un des meilleurs grapplers au monde, doté d'un pressing incessant, d'un contrôle puissant et de frappes lourdes capables de mettre KO son adversaire debout ;

  • Mauricio Ruffy (Prétendant dangereux) : Surnommé le « Conor brésilien », maître dans l'art d'endormir ses adversaires grâce à son direct du gauche rapide et ses high-kicks imprévisibles ;

  • Confrontation sol et debout : La trajectoire du combat est claire : Tsarukyan cherchera à amener le combat au sol pour soumettre ou contrôler, tandis que Ruffy tentera de placer un coup fatal debout ;

  • La route vers le titre : Une victoire ici ouvre une voie directe vers un combat pour la ceinture pour Tsarukyan, tandis que pour Ruffy, c'est un ticket d'entrée parmi l'élite de la division.

Analyse sportive : Les expertset leurs attentes pour le combat

Évaluations des analystes internationaux du MMA :

  • Avantage psychologique : Tsarukyan a l'expérience des combats de cinq rounds, mais le fait que Ruffy n'ait rien à perdre fait de lui un adversaire doublement dangereux ;

  • Le danger des premières minutes : La phase la plus périlleuse pour Ruffy est les trois premières minutes du premier round ; si Arman survit à cette tempête et amène le combat au sol, ses chances de victoire augmentent considérablement ;

  • Probabilité d'une fin rapide : Les analystes prédisent que ce combat pourrait ne pas durer les 15 minutes réglementaires et être arrêté avant la limite.

Le combat Tsarukyan vs Ruffy, prévu le 20 septembre à l'UFC 331, promet d'être le duel le plus brûlant et sensationnel de l'octogone.

Selon vous, qui l'emportera lors de ce choc de l'UFC 331 le 20 septembre : Arman Tsarukyan détruira-t-il son adversaire au sol ou Mauricio Ruffy créera-t-il la sensation par un KO inattendu ? À quel round et par quelle méthode le combat se terminera-t-il ? Laissez vos analyses et pronostics en commentaires et partagez cet article avec tous les fans de l'UFC !

UFC 331Arman TsarukyanMauricio RuffyMMACombat
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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