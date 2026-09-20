«Nous sommes toujours en vie» : Bošković sur le réveil de Bunyodkor et le plan contre Pakhtakor

Dans le cadre de la 22e journée de la Superligue d'Ouzbékistan, une véritable démonstration de volonté et de force mentale a eu lieu au stade JAR de la capitale. Le club de Bunyodkor, qui recevait l'équipe de Boukhara, membre du top 5, a offert à ses supporters une victoire tant attendue et précieuse sur le score de 2:1. Ce succès marque le premier triomphe depuis son retour à la tête de l'équipe pour le spécialiste monténégrin Ivan Bošković qui entre dans l'histoire.

Lors de la conférence de presse d'après-match, l'entraîneur, qui n'a pas caché ses émotions, a parlé ouvertement de la sortie de l'équipe d'une pression mentale et physique difficile, de la combativité des jeunes de l'académie face aux adultes, du football pragmatique et du derby de la capitale contre Pakhtakor après une pause de 20 jours : « Bunyodkor est peut-être blessé, mais nous sommes toujours en vie et nous nous battrons jusqu'au bout pour rester en Superligue ! ».

Alors, quel était le plan tactique qui a déstabilisé l'expérimenté Boukhara ? Les deux buts marqués sur deux tirs cadrés sont-ils le fruit du destin ou d'un travail acharné, et les « Hirondelles » sont-elles prêtes à arrêter les « Lions », prétendants au titre ?

« Caractère, seconds ballons et esprit de victoire » : les confidences d'Ivan Bošković

Les points clés et thèses importantes exprimés par l'entraîneur principal lors de la conférence de presse :

Le plan de la première mi-temps a fonctionné : Le staff technique, sachant que Boukhara s'appuyait sur de longs ballons et des duels aériens, a créé une densité au milieu de terrain pour récupérer les seconds ballons, remplissant sa mission avec deux buts inscrits durant la période ;

Le courage des jeunes et 5 changements : Malgré une baisse d'intensité en seconde période, le rythme a été maintenu grâce à 5 changements tactiques ; les jeunes défenseurs n'ont laissé aucune chance aux stars expérimentées de l'adversaire dans les duels ;

Énergie collective et résultat du travail : Bošković a expliqué le taux élevé de conversion des occasions par l'environnement autour du club — l'énergie positive unie des enfants de l'académie, de la direction et des supporters, ainsi qu'un travail honnête ;

La déclaration « Nous sommes toujours en vie » : Il a été fermement souligné que la période difficile du club est temporaire et que la lutte pour maintenir sa place en Superligue et s'éloigner de la zone rouge ne s'arrêtera pas ;

Préparation contre Pakhtakor : Durant la pause FIFA de 20 jours à venir, des entraînements à haute intensité seront menés avec les jeunes revenant des équipes nationales, avec la promesse de lutter courageusement contre n'importe quel grand club, y compris Pakhtakor.

Superligue. Sous la direction d'Ivan Bošković, les indicateurs clés de Bunyodkor

Facteurs et plan de la victoire 2:1 sur Boukhara :

Indicateurs et aspects Approche tactique contre Boukhara Plan pour le match à venir contre Pakhtakor Score du match et résultat 2 : 1 (première victoire tant attendue) Derby de Tachkent lors de la 23e journée Accent tactique principal Bloquer les longs ballons, possession des seconds ballons Pressing agressif et perturbation du jeu adverse État de l'effectif et jeunesse Supériorité des élèves de l'académie dans les duels 90 % de l'effectif revenant de diverses sélections Exigence principale de l'entraîneur Défendre intelligemment, pas seulement avec le ballon, mais aussi sans Entrer sur le terrain sans peur, avec courage et discipline Classement atteint 22 points accumulés, montée à la 13e place S'éloigner définitivement de la zone dangereuse

Analyse tactique : Les experts sur le football pragmatique de Bošković

Conclusions des analystes et experts du football ouzbek sur le match :

Une nouvelle vision du concept de « bon football » : Comme l'a souligné Bošković, le football moderne ne consiste pas seulement à contrôler le ballon, mais à ne laisser ni espace ni temps à l'adversaire, à fermer les lignes de passe et à neutraliser les points forts de l'adversaire ;

Responsabilité et croissance mentale : Les jeunes joueurs tout juste intégrés à l'équipe première apprennent à supporter la pression de la Superligue et à gagner les duels du football adulte, ce qui donne une force supplémentaire à l'équipe ;

Facteur temps et récupération : La pause de 20 jours est tombée à point nommé pour Bunyodkor — l'entraîneur a la possibilité de récupérer pleinement les aspects physiques défaillants et de tester des innovations tactiques ;

Avertissement pour le derby : Compte tenu de la résistance opposée par les joueurs de Bošković face aux leaders Nasaf et Lokomotiv, il est certain qu'ils deviendront un adversaire très difficile et inconfortable pour Pakhtakor, prétendant au titre, lors du prochain match.

Le retour d'Ivan Bošković et cette victoire importante ont redonné à Bunyodkor non seulement trois points, mais aussi la confiance en soi et l'esprit combatif qui s'effritaient.

Selon vous, le jeune Bunyodkor, dirigé par Ivan Bošković, est-il capable de profiter de la pause de 20 jours pour prendre des points à Pakhtakor lors de la prochaine journée ? Croyez-vous que les « Hirondelles » pourront maintenir leur place en Superligue à la fin de la saison ? Laissez vos avis analytiques dans les commentaires et partagez cette analyse de l'importante conférence de presse du football ouzbek avec tous les passionnés de football et vos proches !