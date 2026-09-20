En Colombie, un chien protège son maître d'un agresseur

À Bogota, en Colombie, deux agresseurs à moto ont tenté de détrousser un homme dans la rue. Cependant, le chien de la victime est intervenu, faisant échouer le plan des criminels, rapporte Infobae.

L'incident se serait produit le 9 septembre dans le quartier de Primero de Mayo. Les images de vidéosurveillance montrent deux personnes arrivant à moto, dont l'une descend pour s'approcher de l'homme. L'agresseur l'a menacé avec un couteau pour lui voler son téléphone portable.

À ce moment-là, le chien de la victime, qui marchait un peu plus loin, est revenu sur ses pas et s'est jeté sur l'agresseur. La vidéo montre l'animal mordant le suspect et le forçant à reculer.

Après l'intervention du chien, l'agresseur a couru vers la moto où son complice l'attendait. Les deux suspects ont pris la fuite.

La vidéo de l'incident est devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses réactions parmi les internautes.