En Colombie, un chien protège son maître d'un agresseur

·2·Monde
En Colombie, un chien protège son maître d'un agresseur

À Bogota, en Colombie, deux agresseurs à moto ont tenté de détrousser un homme dans la rue. Cependant, le chien de la victime est intervenu, faisant échouer le plan des criminels, rapporte Infobae.

L'incident se serait produit le 9 septembre dans le quartier de Primero de Mayo. Les images de vidéosurveillance montrent deux personnes arrivant à moto, dont l'une descend pour s'approcher de l'homme. L'agresseur l'a menacé avec un couteau pour lui voler son téléphone portable.

À ce moment-là, le chien de la victime, qui marchait un peu plus loin, est revenu sur ses pas et s'est jeté sur l'agresseur. La vidéo montre l'animal mordant le suspect et le forçant à reculer.

Après l'intervention du chien, l'agresseur a couru vers la moto où son complice l'attendait. Les deux suspects ont pris la fuite.

La vidéo de l'incident est devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses réactions parmi les internautes.

Deux individus à moto attaquent un piéton dans la rue.
BogotaAgresseurs à motoIntervention canineInfobaeColombie
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Une crise majeure du carburant débute en Occident — Macron convoque un sommet d'urgence du G7Une crise majeure du carburant débute en Occident — Macron convoque un sommet d'urgence du G7Hier, 22:56Des artistes de rue en Inde présentent des spectacles insolites (vidéo)Des artistes de rue en Inde présentent des spectacles insolites (vidéo)Hier, 22:38Les États-Unis déclarés puissance en déclin : Trump incapable de protéger son allié procheLes États-Unis déclarés puissance en déclin : Trump incapable de protéger son allié procheHier, 22:29Marat Kambolov élu président d'Ossétie du Sud : Les résultats officiels sont publiésMarat Kambolov élu président d'Ossétie du Sud : Les résultats officiels sont publiésHier, 22:20Le mensonge sur le Groenland démasqué : les secrets de l'accord entre Trump et le Danemark révélésLe mensonge sur le Groenland démasqué : les secrets de l'accord entre Trump et le Danemark révélésHier, 22:15Des pêcheurs établissent un record en Californie avec un poisson de 294 kilogrammesDes pêcheurs établissent un record en Californie avec un poisson de 294 kilogrammesHier, 21:43
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Comment vit un Pakistanais de 436 kilos ?
Comment vit un Pakistanais de 436 kilos ?