Une bibliothèque cachée derrière un mur pendant 15 ans a été redécouverte (vidéo)

En Syrie, des centaines de livres cachés derrière le mur d'une maison pendant 15 ans ont été retrouvés. Un homme nommé Abu Bilal a dissimulé sa précieuse bibliothèque derrière un mur en 2011 pour la protéger alors que la situation sécuritaire se dégradait. C'est ce qu'a rapporté Al Jazeera.

Il est précisé qu'après avoir caché les livres, Abu Bilal a construit un mur en béton par-dessus, avant de quitter la Syrie avec sa famille. Près de 15 ans plus tard, à son retour, il a démoli le mur à l'aide d'un marteau.

Des centaines de livres et magazines, des ouvrages religieux, des manuscrits, des certificats de lecture du Coran ainsi que des documents personnels ont été retrouvés derrière le mur. Selon les sources, la majeure partie de la bibliothèque a été préservée en bon état malgré les années passées dans un espace clos.

Ces moments ont été filmés par le fils d'Abu Bilal, l'écrivain et militant Bilal Allun, puis publiés sur les réseaux sociaux. La vidéo montre l'homme en train de briser le mur et de sortir un à un les livres cachés pendant toutes ces années.

Il est noté que pour Abu Bilal, cette bibliothèque n'était pas seulement une collection de livres, mais un héritage précieux qu'il a protégé pendant des années. Ses retrouvailles avec ses livres après 15 ans ont suscité un grand intérêt sur les réseaux sociaux.