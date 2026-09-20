Honor X9e Pro : batterie de 11 000 mAh et protection IP69K

La célèbre marque technologique a dévoilé le design et les capacités principales de son nouveau smartphone Honor X9e Pro avant son lancement officiel. Selon le site ixbt.com, cet appareil s'apprête à attirer l'attention sur le marché grâce à sa batterie massive et son boîtier ultra-résistant. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Selon les informations fournies par le fabricant, le nouveau gadget sera disponible en quatre coloris attrayants. Les acheteurs pourront choisir parmi les variantes Dawn Gold, Midnight Black, Reddish Brown et Royal Purple.

Robustesse et protection contre l'eau

L'un des aspects les plus remarquables du smartphone est sa capacité à résister à des conditions extrêmes. L'entreprise a confirmé que la protection contre l'eau et la poussière est de haut niveau, prenant en charge les normes IP68, IP69 et IP69K. Même les tests d'immersion dans l'eau chaude démontrent que l'appareil est prêt pour des conditions d'utilisation intensives.

Le boîtier bénéficie également d'une protection renforcée contre les chutes. Le panneau arrière abrite un bloc photo composé de deux modules, dont le capteur principal offre une résolution de 108 MP. Les caractéristiques techniques du second capteur restent pour l'instant secrètes.

Écran et source d'énergie colossale

Une autre caractéristique impressionnante de l'appareil est son écran. Selon les initiés et l'entreprise, la luminosité maximale de l'écran devrait atteindre 10 000 nits, garantissant une visibilité parfaite même en plein soleil.

Le cœur du Honor X9e Pro est sans aucun doute son immense batterie de 11 000 mAh. Pour une recharge rapide, une technologie de charge filaire de 80 W est intégrée. De plus, une fonction de charge inversée de 27 W permet de recharger d'autres gadgets.

Tous les autres détails concernant le smartphone, y compris le modèle de processeur, la capacité de mémoire, les paramètres d'écran et le prix, seront révélés lors de la présentation officielle le 24 septembre de cette année.