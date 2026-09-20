L'attaquant du Bayern Munich, Harry Kane, a réagi de manière diplomatique aux critiques de la pépite du FC Barcelone, Lamine Yamal, concernant le Ballon d'Or et les performances individuelles. Le capitaine de l'équipe d'Angleterre a préféré saluer le talent de son adversaire plutôt que de répondre aux attaques potentielles, soulignant qu'il se concentre uniquement sur son travail sur le terrain. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

La controverse a débuté après qu'une jeune star de l'équipe d'Espagne, Lamine Yamal, a déclaré dans une interview que le « Ballon d'Or ne devrait pas être décerné à un joueur simplement parce qu'il a marqué 80 buts, mais au meilleur joueur global de la planète ». Cette remarque a été largement interprétée comme une pique directe envers l'attaquant du Bayern, Harry Kane, auteur de statistiques impressionnantes tout au long de la saison.

Selon ixbt.com, Harry Kane est l'un des principaux prétendants à ce prestigieux trophée grâce à ses résultats exceptionnels lors de la saison 2025-26, incluant 73 buts marqués toutes compétitions confondues avec son club et sa sélection. L'attaquant anglais a réagi à ces propos polémiques après avoir inscrit son 100e but en Bundesliga.

La diplomatie de Kane et la réponse ferme de la direction du Bayern

Le Bayern a triomphé 7-0 contre l'Union Berlin, et après ce match, Harry Kane a choisi de ne pas envenimer les propos de Yamal. L'international anglais a fait preuve de retenue : « Je ne sais pas dans quel sens il a dit cela. Yamal est un joueur incroyable. Il a réalisé une saison fantastique, tout comme d'autres. »

L'attaquant expérimenté a également souligné que la course au trophée n'était pas terminée et que les prétendants étaient nombreux. Il a mentionné des joueurs comme Kylian Mbappé, Rodri et son coéquipier Michael Olise comme de sérieux concurrents. « Chacun a le droit d'exprimer son opinion. Cela ne dépend pas de moi », a-t-il ajouté.

Cependant, la direction du club munichois n'a pas été aussi calme que son joueur et a réagi plus fermement. Le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, a répliqué aux propos du jeune Barcelonais : « Les meilleurs joueurs sont ceux qui n'ont pas besoin de campagnes spéciales. »

Les chances de Michael Olise

Dans ses déclarations, Max Eberl a également soutenu un autre joueur offensif du club, louant son potentiel. Selon la direction, d'autres leaders de l'équipe méritent également la plus haute reconnaissance.

« Pour moi, Michael Olise est aussi l'un des candidats au Ballon d'Or. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde », a déclaré Max Eberl en réponse au représentant du FC Barcelone.

En conclusion, Harry Kane a montré qu'il n'est pas une star égocentrique et qu'il se concentre uniquement sur son jeu. Ces débats autour des récompenses individuelles ne font qu'intensifier la compétition dans le monde du football et accroître l'intérêt des fans.