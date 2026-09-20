Les flagships Xiaomi 18 Pro et Pro Max officiellement présentés

Trois jours avant sa présentation officielle, Xiaomi a dévoilé les images de sa nouvelle génération de smartphones flagships : le Xiaomi 18 Pro et le Xiaomi 18 Pro Max. Selon ixbt.com, ces appareils très attendus sont présentés en noir et blanc, attirant l'attention par leurs technologies avancées et leur design unique. La présentation complète est prévue pour le 23 septembre à 19h00, heure locale, marquant une nouvelle étape importante pour l'entreprise sur le marché mobile. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'une des caractéristiques principales des smartphones, l'écran secondaire intégré au panneau arrière, a été conservée et ses capacités ont été considérablement étendues sur cette nouvelle génération. Xiaomi appelle cette solution « écran arrière universel ». Intégré au large bloc photo, cet écran peut afficher non seulement l'heure, les notifications et des images, mais aussi diverses applications interactives et des widgets.

Intelligence artificielle et capacités étendues

Sur cette nouvelle génération, Xiaomi a intégré avec succès des fonctions basées sur l'AI sur l'écran secondaire. Les supports de présentation montrent comment cet écran gère un minuteur de cuisson, le suivi de la consommation d'eau, des cartes mémo pour l'apprentissage de l'anglais et des recommandations de recettes.

L'entreprise souligne que l'écran arrière de la série précédente a été très populaire auprès des utilisateurs. Actuellement, les utilisateurs interagissent avec les cartes d'applications plus de 4 millions de fois par jour, et le nombre de nouveaux fonds d'écran installés quotidiennement dépasse les 3,5 millions.

Appareil photo avancé et spécifications techniques

Selon Ixbt.com, les smartphones Xiaomi 18 Pro seront équipés d'une nouvelle plateforme mobile flagship gravée en 2 nm. Bien que Xiaomi n'ait pas révélé les détails, il est presque certain qu'il s'agit du nouveau SoC haut de gamme de Qualcomm. L'accent est mis sur la photographie avec un puissant système Leica doté de deux capteurs de 200 MP.

Les appareils seront équipés d'un écran de nouvelle génération avec technologie Super Pixel et du système d'éclairage M11. Les bordures autour de l'écran ont été réduites à un niveau record de seulement 0,99 mm. Le châssis a également été repensé avec un nouveau cadre métallique aux coins arrondis.

Capacité de la batterie et technologies innovantes

La capacité de la batterie a également augmenté de manière significative. Le Xiaomi 18 Pro est équipé d'une batterie spéciale Jinshajiang de 7000 mAh, tandis que la version Xiaomi 18 Pro Max embarque une batterie de 8500 mAh.

Ces batteries modernes utilisent une technologie avec une teneur en silicium allant jusqu'à 32 %. Cela a permis d'augmenter considérablement la capacité sans augmenter proportionnellement les dimensions physiques de la batterie.