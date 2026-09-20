Une mariée prodigue les premiers soins à deux employés tombés malades lors de sa cérémonie de mariage

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Une mariée prodigue les premiers soins à deux employés tombés malades lors de sa cérémonie de mariage

Dans l'État du Kerala, en Inde, la docteure Shirin Subayr a prodigué les premiers soins à deux employés de restauration tombés malades pendant sa propre cérémonie de mariage. C'est ce qu'a rapporté India Today.

Il s'est avéré que lors du mariage de Shirin Subayr et du docteur Riaz à Kannur, deux femmes travaillant dans l'équipe de restauration ont fait un malaise. L'une d'elles souffrait d'un saignement de nez et l'autre de vertiges.

Comme il était connu lors de la cérémonie que Shirin était médecin, on lui a demandé de l'aide. Malgré sa robe de mariée, elle a temporairement interrompu la cérémonie pour examiner l'état des femmes et leur prodiguer les premiers soins.

Il a été conseillé à la femme souffrant d'un saignement de nez de se pencher en avant et de presser la partie molle du nez pendant 10 à 15 minutes. La femme souffrant de vertiges a été allongée avec les jambes légèrement surélevées.

Shirin a considéré l'incident comme une situation normale pour elle. Elle a déclaré que si quelqu'un a besoin d'aide, il faut l'aider autant que possible.

La vidéo de l'incident est devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreux éloges pour Shirin Subayr. La médecin a elle-même affirmé qu'elle n'avait pas remarqué que quelqu'un la filmait à ce moment-là.

Shirin SubayrÉtat du KeralaVille de KannurCérémonie de mariagePremiers secours
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Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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