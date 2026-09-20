Un homme retrouve sa nounou après 38 ans de recherche et lui offre une voiture et 10 millions de francs

Des médias étrangers ont rapporté qu'un Français a retrouvé sa nounou, qui s'était occupée de lui durant son enfance en Côte d'Ivoire, après 38 ans de recherches.

Selon les informations, le père de l'homme travaillait en Côte d'Ivoire il y a plusieurs années. À cette époque, une femme nommée Aisha s'occupait de son jeune fils avec beaucoup d'affection.

Plus tard, la famille est retournée en France et le contact a été rompu. Cependant, l'homme n'a jamais oublié la femme qui a pris soin de lui durant son enfance. Après 38 ans, il a réussi à la retrouver.

Il s'est rendu en Côte d'Ivoire pour rencontrer Aisha. En signe de gratitude, il lui a offert 10 millions de francs CFA, une voiture neuve et lui a assuré une pension mensuelle à vie.

Il est rapporté qu'Aisha prévoit d'utiliser une partie de cette somme pour rénover sa maison et financer l'éducation de ses petits-enfants.