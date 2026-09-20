Dans le cadre de la 22e journée de la Superliga d'Ouzbékistan, le choc disputé dans la vallée a offert aux supporters un véritable festival de buts et un scénario dramatique inattendu. Au stade «Bobur Arena» comble, l'équipe d'«Andijon» accueillait le club de «Nasaf» de Qarshi. Bien que les locaux aient pris l'avantage en début de rencontre, marquée par une lutte intense et sans merci, les «Dragons» ont fait preuve de caractère pour finalement s'imposer sur le score large et convaincant de 4-1. Rustam Turdimurodov a ouvert le score pour les hôtes sur penalty à la 21e minute, mais Adenis Shala a rétabli l'équilibre pour les visiteurs à la 38e minute.

En seconde période, Ro‘ziqul Berdiyev et ses hommes ont exercé une pression totale sur l'adversaire : Abbos G‘ulomov, le gardien de but Abduvohid Ne’matov (sur penalty) ainsi que le légionnaire Yusuf Otubanjo, entré en jeu, ont trouvé le chemin des filets pour sceller ce large succès. Après cette victoire cruciale, «Nasaf» porte son total à 34 points et remonte à la 5e place du classement, tandis qu'«Andijon», bloqué à 30 points, occupe désormais la 8e position.

Alors, que s'est-il passé dans la défense d'«Andijon» après leur activité en première période, quelle était la logique tactique derrière le penalty tiré par le gardien Ne’matov, et quel impact cette victoire aura-t-elle sur la course aux médailles des joueurs de Qarshi ?

«Penaltys, but du gardien et 4-1» : Le fil des événements du match

Les moments forts de l'affrontement intense à la «Bobur Arena» :

Le but rapide d'«Andijon» : À la 21e minute, Rustam Turdimurodov a transformé un penalty avec sang-froid, faisant vibrer le stade ;

La réponse d'Adenis Shala : À la 38e minute, Adenis Shala a repris un ballon transmis par Umar Eshmurodov pour égaliser ;

Le tournant décisif d'Abbos G‘ulomov : En début de seconde période, à la 53e minute, G‘ulomov a profité d'une faille dans la défense adverse pour donner l'avantage à «Nasaf» ;

Le but plein de sang-froid du portier : À la 81e minute, le gardien de «Nasaf», Abduvohid Ne’matov, a pris ses responsabilités sur penalty pour porter le score à 3-1 ;

Le point final par Yusuf Otubanjo : Entré en jeu à la 71e minute, l'attaquant a inscrit le quatrième but de son équipe à la 88e minute, scellant définitivement le sort du match.

Superliga 22e journée : Analyse statistique du match «Andijon» — «Nasaf»

Indicateurs clés et feuille de match :

Indicateurs et aspects «Andijon» (Hôte) «Nasaf» (Visiteur) Score final 1 4 Buteurs R. Turdimurodov 21 (pén.) A. Shala 38, A. G‘ulomov 53, A. Ne’matov 81 (pén.), Yu. Otubanjo 88 Cartons jaunes B. Sulaymonov (23e minute) — Nombre de points 30 points (inchangé) 34 points Classement 8e place Remontée à la 5e place Tournant tactique majeur Triple changement à la 59e minute Contrôle total et buts des remplaçants

Analyse des experts en football : Ro‘ziqul Berdiyev comment sa tactique a-t-elle fonctionné ?

Conclusions des spécialistes et commentateurs locaux :

La stabilité mentale de «Nasaf» : Après avoir concédé l'ouverture du score, les joueurs de Qarshi ne se sont pas précipités et ont repris l'initiative sans perdre leur jeu combiné ;

Fissures dans la défense d'«Andijon» : En seconde période, les locaux ont perdu leur compacité défensive, et les changements effectués à la 59e minute n'ont pas réussi à stabiliser l'arrière-garde ;

Le facteur Abduvohid Ne’matov : La confiance avec laquelle le gardien de l'équipe nationale a transformé son penalty témoigne de sa grande préparation mentale et de son sang-froid ;

L'efficacité d'Otubanjo : L'entrée rapide des remplaçants dans le match et leur capacité à marquer dans les moments décisifs prouvent la profondeur de l'effectif de «Nasaf».

Cette large victoire dans la vallée prouve clairement que «Nasaf» n'a pas encore dit son dernier mot dans la course au podium de la Superliga.

Selon vous, quels facteurs ont le plus contribué à la lourde défaite d'«Andijon» à domicile : erreurs défensives ou supériorité technique de «Nasaf» ? Que pensez-vous du penalty tiré par le gardien Abduvohid Ne’matov ? Laissez vos analyses en commentaires et partagez cette analyse du match le plus passionnant du football ouzbek avec tous vos amis fans !