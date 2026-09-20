Les premières images du nouveau PC portable Googlebook d'Asus ont fuité

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Les premières images du nouveau PC portable Googlebook d'Asus ont fuité

Selon Ixbt.com, des images du PC portable Asus Googlebook, non encore officiellement annoncé, ont fuité sur Internet. Cet appareil devrait être l'un des premiers représentants d'une nouvelle catégorie de PC portables lancée par Google, et sa présentation pourrait avoir lieu dans les prochaines heures. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans un rapport.

Selon la source, les précommandes de l'appareil devraient débuter dès demain. Contrairement aux systèmes d'exploitation classiques, cette nouvelle catégorie d'appareils fonctionnerait sous une version d'Android profondément remaniée, intégrant nativement des technologies d'IA.

Design et capacités d'interface

Bien que les images diffusées ne donnent pas une vue d'ensemble des caractéristiques techniques, elles permettent d'identifier certains aspects constructifs importants. En particulier, l'Asus Googlebook présente un châssis très fin, dont l'esthétique répond parfaitement aux exigences des utilisateurs modernes.

On remarque également la présence de deux ports USB-A, d'une sortie HDMI et de deux connecteurs USB-C modernes sur le châssis. Le capot de l'appareil est doté d'une bande LED spécifique, qui devrait devenir une signature visuelle pour tous les modèles Googlebook. De plus, un pavé tactile de très grande taille, améliorant le confort d'utilisation, attire l'attention.

Prix et perspectives de la plateforme technique

Pour l'instant, Asus n'a fourni aucune information officielle sur les paramètres techniques précis ou le prix de son nouveau produit. Cependant, des fuites récentes concernant un appareil similaire de la marque Lenovo suggèrent que ces PC portables ne seront pas particulièrement bon marché.

Notamment, ces gadgets devraient être équipés de processeurs Intel Panther Lake de nouvelle génération. Cela garantira aux appareils des performances élevées et une puissance de calcul avancée, permettant une exécution rapide des tâches liées à l'IA.

AsusGooglebookOrdinateurs portablesIntelligence ArtificielleTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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