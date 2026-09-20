Des robots humanoïdes arrivent dans les usines Toyota

Le géant japonais de l'automobile Toyota franchit une étape sans précédent dans le cadre de la modernisation radicale de ses réseaux de production mondiaux. Selon ixbt.com, l'entreprise prévoit d'introduire environ 400 000 robots humanoïdes ELEY, conçus pour travailler aux côtés des humains dans ses usines. Ce projet à grande échelle vise à optimiser davantage le processus d'assemblage des véhicules Toyota. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique .

L'acronyme ELEY signifie Embodied Learning Robot for Enhanced Yield, ces appareils étant conçus pour accroître l'efficacité. Pesant près de 50 kg, le robot est alimenté par batterie ou par le secteur. Sa structure utilise une plateforme à roues mobiles au lieu de jambes, tandis que la partie supérieure est conçue sous une forme humaine.

Postes de travail conçus pour l'humain

Ce robot possède deux bras, chacun équipé de deux doigts. La taille du corps d'ELEY et la disposition de ses articulations sont adaptées à la morphologie d'un homme japonais moyen. Cela permet au robot de se déplacer sans difficulté dans des espaces étroits et exigus initialement conçus pour les humains.

À partir de 2028, Toyota et ses filiales prévoient d'investir 1 000 milliards de yens par an pour moderniser leurs usines dans le monde entier. Selon le plan, 150 000 de ces robots seront installés dans les usines Toyota, tandis que les 250 000 restants seront déployés dans les usines des autres entreprises du groupe.

Opérations délicates et processus d'apprentissage

ELEY est conçu pour effectuer des opérations très délicates, ayant la capacité de saisir de petites pièces, de les trier dans des récipients et même de manipuler des tissus. L'appareil est capable d'apprendre de manière autonome et d'optimiser ses séquences d'actions. Lors d'une démonstration au siège européen, ELEY a plié des t-shirts. Après environ deux semaines d'apprentissage et près de 1 500 tentatives, la précision de l'exécution a atteint près de 100 %.

Le processus de formation des robots repose directement sur l'expérience des employés de l'entreprise. Sur certaines lignes, les travailleurs effectuent des tâches habituelles à l'aide de poignées spéciales imitant les doigts d'ELEY. Un système spécial enregistre les mouvements, la force appliquée, la trajectoire et le rythme de l'humain pour les convertir en données d'apprentissage pour la machine.

Numérisation du savoir-faire des maîtres expérimentés

Le savoir des experts les plus qualifiés est d'une importance capitale pour l'entreprise. Toyota compte environ 18 000 maîtres expérimentés bénéficiant d'un statut interne. Leurs compétences pratiques, difficiles à expliquer par de simples manuels, sont numérisées et transférées aux robots.

À l'avenir, il sera possible de partager les compétences acquises par un ELEY dans une usine avec d'autres robots Toyota dans le monde entier. Le scénario inverse est également envisagé : les robots formés aideront les nouveaux employés à apprendre les processus de production. Le vice-président de Toyota, Hiroki Nakajima, a souligné que l'objectif principal du projet n'est pas de remplacer les employés par des machines, mais de créer un environnement où humains et robots travaillent en collaboration. Aujourd'hui, Toyota possède environ 60 usines dans le monde, employant près de 391 000 personnes.