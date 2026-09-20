Les États-Unis créent une structure dédiée à l'IA et nomment un nouveau conseiller

Le président américain Donald Trump a annoncé la nomination d'un nouveau conseiller spécial pour l'IA, officieusement appelé « tsar de l'IA », ainsi que la création d'une « force dédiée à l'IA » dans le pays. Selon ixbt.com, cette structure rappelle les US Space Force, bien que la Maison Blanche n'ait pas encore révélé les missions précises, la composition ou la date de lancement de cette nouvelle entité. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique .

Cette déclaration intervient alors que les débats sur la sécurité de l'IA s'intensifient aux États-Unis. Jacob Kokson, ancien chercheur chez Anthropic, avait précédemment souligné que certains experts discutent sérieusement du risque réel que l'IA pourrait poser pour l'humanité d'ici la fin de la décennie. Néanmoins, Trump s'oppose fermement à l'introduction de restrictions supplémentaires dans le secteur.

« Nous ne freinerons en aucun cas la croissance de cette industrie colossale », a écrit Donald Trump sur sa page Truth Social. Selon le politicien, l'État doit soutenir pleinement le développement de l'IA tout en contrôlant les violations potentielles. La question centrale est de savoir s'il vaut mieux introduire de nouvelles réglementations sectorielles ou si les mécanismes juridiques existants sont suffisants.

Approches de la régulation industrielle et de la sécurité

Si le plan est mis en œuvre avec succès, il s'agira de la deuxième nomination au poste de « tsar de l'IA » sous l'administration Trump. Auparavant, cette fonction était occupée par l'investisseur en capital-risque David Sacks. Cependant, au printemps, il a quitté son poste pour devenir conseiller externe. Sacks s'est également opposé aux nouvelles règles fédérales sur l'IA, affirmant que les développeurs doivent être seuls responsables de la sécurité de leurs produits et des dommages causés.

Cette initiative de Trump a été annoncée dans le contexte d'une concurrence technologique intense entre les États-Unis et la Chine. Les deux pays considèrent l'IA comme le facteur le plus important de leur puissance économique et nationale. On craint que l'excès de bureaucratie dans l'industrie technologique américaine ne ralentisse le développement des entreprises locales, donnant ainsi l'avantage aux concurrents chinois. Cependant, ceux qui exigent des mesures de sécurité strictes ne partagent pas cette approche.

Négociations internationales et perspectives

Ces jours-ci, des négociations importantes se tiennent à New York entre le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent et le vice-Premier ministre chinois He Lifeng. Outre les questions commerciales et économiques, les parties discutent de la sécurité de l'IA ainsi que des modèles à poids ouverts et fermés. Ces pourparlers sont significatifs car ils précèdent la rencontre entre Donald Trump et le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, à Washington.

Rappelons qu'auparavant, le réseau neuronal GPT-6 Astra s'était vu confier le contrôle d'un robot, accomplissant toutes les tâches lors de 60 expériences dangereuses. Cela a intensifié les débats parmi les experts sur l'autonomie des systèmes d'IA et les risques liés à leur contrôle.