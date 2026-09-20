Xiaomi présente le nouveau réfrigérateur Mijia Refrigerator 256L

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Xiaomi présente le nouveau réfrigérateur Mijia Refrigerator 256L

La marque Xiaomi a dévoilé sur le marché chinois le nouveau réfrigérateur trois compartiments Mijia Refrigerator 256L, qui se distingue par ses dimensions compactes et ses capacités étendues. Selon Ixbt.com, cet appareil destiné au marché de l'électroménager moderne devrait devenir une solution pratique pour les propriétaires de petits appartements, de studios et de logements à espace limité. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Ce nouveau modèle occupe seulement 0,34 mètre carré au sol tout en offrant une structure interne bien pensée d'un volume total de 256 litres. L'appareil est conçu dans le style minimaliste traditionnel de la marque Xiaomi et s'intègre facilement dans n'importe quel intérieur de cuisine moderne.

Structure interne et fonctionnalités du réfrigérateur

L'espace intérieur du Mijia Refrigerator 256L est divisé en trois zones principales avec réglage de température indépendant. Le compartiment de réfrigération principal a une capacité de 136 litres, tandis que le congélateur offre 85 litres. Les 35 litres restants sont alloués à une chambre universelle à température variable.

Les utilisateurs peuvent modifier la fonction de la chambre universelle en fonction de leurs besoins. Il est possible de l'adapter pour la congélation profonde de divers produits ou simplement pour une conservation au frais. Au total, l'appareil dispose de dix zones indépendantes conçues pour le stockage séparé de différentes catégories d'aliments.

Spécifications techniques et efficacité

Le panneau de commande de l'appareil est intégré directement dans le compartiment de réfrigération, permettant de gérer individuellement la température des zones principale, de congélation et variable. Le système de refroidissement repose sur une circulation d'air à 360 degrés, assurant une répartition uniforme de l'air froid et éliminant le besoin de dégivrage manuel traditionnel.

Le réfrigérateur est également équipé d'un module antibactérien spécial aux ions d'argent qui élimine les odeurs désagréables. Selon le fabricant, ce système affiche une efficacité allant jusqu'à 99,99 % pour éliminer les bactéries dans la chambre de réfrigération ou stopper leur prolifération.

Le modèle fonctionne sur la base d'un compresseur inverter économe et d'un ventilateur inverter. La température interne est surveillée en permanence par cinq capteurs sensibles. Sur le marché chinois, cet appareil compact et moderne devrait être commercialisé au prix d'environ 1299 yuans (environ 199 USD).

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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