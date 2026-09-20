Parents disparus il y a 25 ans : leurs enfants attendent toujours

En Érythrée, le sort des parents arrêtés il y a 25 ans reste inconnu. Hanna Petros Solomon avait 10 ans lorsque son père a été arrêté. Deux ans plus tard, sa mère, Aster Yohannes, a également disparu à son retour dans le pays.

Le père de Hanna, Petros Solomon, était l'un des principaux dirigeants de la lutte pour l'indépendance contre l'Éthiopie. Après l'indépendance de l'Érythrée en 1993, il a été ministre de la Défense et des Affaires étrangères, puis ministre de la Pêche.

En mai 2001, Petros et 14 autres hauts responsables politiques ont adressé une lettre ouverte au président Isaiyas Afewerki, exigeant la mise en œuvre de la Constitution et la tenue d'élections nationales. Ils sont devenus connus sous le nom de G-15 .

Dans la nuit du 18 septembre 2001, les forces de sécurité érythréennes ont arrêté plusieurs de leurs membres. Petros a été emmené alors qu'il faisait son jogging matinal.

À cette époque, la mère de Hanna étudiait aux États-Unis. Elle a tenté d'obtenir des passeports pour ses enfants, mais a essuyé un refus. Deux ans plus tard, après diverses promesses, elle a décidé de retourner en Érythrée.

Le 11 décembre 2003, ses enfants l'attendaient à l'aéroport international d'Asmara, mais Aster n'est jamais apparue parmi les passagers. On leur a ensuite demandé de récupérer ses bagages, et c'est ainsi que la famille a appris qu'elle était arrivée dans le pays, mais n'était jamais rentrée chez elle.

Plus tard, des informations ont circulé selon lesquelles Aster était détenue dans la célèbre prison de Karshelli à Asmara.

Il a été dit que Petros et les autres membres du G-15 avaient été accusés de trahison, mais aucun procès public n'a eu lieu. Aucune information précise sur leur localisation ou sur leur état de vie ou de mort n'a été communiquée à leurs familles.

À cette époque, les médias indépendants en Érythrée ont été fermés et un certain nombre d'éditeurs et de journalistes ont été arrêtés.

Hanna a quitté l'Érythrée des années plus tard. Aujourd'hui âgée de 35 ans, elle vit aux États-Unis et travaille comme spécialiste des traumatismes. Cependant, elle craint de perdre ses souvenirs d'enfance liés à ses parents.

Elle se souvient que son père aimait réunir les membres de la famille à la maison et organisait des concours de chant avec ses enfants lors de leurs voyages. Sa mère, quant à elle, adorait les chansons d'ABBA, Dolly Parton et Whitney Houston.

Une autre famille a vécu le même sort.

Ibrahim Sherifo, fils d'un autre membre du G-15, a également perdu ses parents. En 2001, il avait 13 ans. Sa mère, Aster Fissehatsion, a été emmenée de chez elle le matin, et son père, Mahmud Ahmad Sherifo, a été arrêté alors qu'il faisait de l'exercice.

Aujourd'hui âgé de 38 ans, Ibrahim vit aux Pays-Bas et étudie les sciences politiques. Il considère la date du 18 septembre 2001 comme un jour sombre non seulement pour sa famille, mais pour toute l'Érythrée.

Hanna et Ibrahim expriment leur gratitude envers leurs proches qui les ont soutenus durant leur enfance. Ils sont fiers que leurs parents aient eu le courage d'exiger des réformes et d'exprimer ouvertement leurs opinions.

Hanna attend toujours une réponse à la question la plus simple qui reste sans réponse depuis 25 ans : ses parents sont-ils en vie ou non ?

Les organisations internationales de défense des droits de l'homme qualifient les membres du G-15 de prisonniers d'opinion et exigent leur libération ainsi que des informations sur leur sort.