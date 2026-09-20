Les ventes des modèles iPhone 18 Pro en Chine dépassent celles de la génération précédente

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Les ventes des modèles iPhone 18 Pro en Chine dépassent celles de la génération précédente

Les ventes des derniers fleurons d'Apple, l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max, ont officiellement débuté sur le marché chinois. Selon les résultats du premier jour, ces appareils ont suscité un vif intérêt auprès des acheteurs, dépassant largement les chiffres de l'année dernière. Il s'agit d'une étape importante pour la position de l'entreprise sur le marché asiatique. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Selon les données d'Ixbt.com, un total de 322 800 smartphones de nouvelle génération ont été vendus en Chine dès le premier jour de commercialisation. Ce chiffre est environ 30 % supérieur à celui enregistré pour la série iPhone 17 Pro au cours de la même période l'année dernière.

Demande par modèle

Les analyses montrent que les acheteurs ont privilégié l'appareil doté d'un écran plus grand et de fonctionnalités étendues. Plus précisément, l'iPhone 18 Pro Max représente 55,5 % de toutes les unités vendues.

Les 44,5 % restants concernent le modèle Pro standard. En chiffres concrets, environ 179 000 unités d'iPhone 18 Pro Max et 144 000 unités d'iPhone 18 Pro ont trouvé preneur lors de la première journée.

Politique tarifaire et détails du lancement

Rappelons qu'Apple a dévoilé ses nouveaux smartphones phares le 10 septembre dernier. Sur le marché chinois, ces appareils sont vendus dans le segment haut de gamme.

En particulier, le prix de départ de l'iPhone 18 Pro en Chine commence à 10 000 yuans (environ 1 495 USD). Pour la version supérieure, l'iPhone 18 Pro Max, les acheteurs doivent débourser au moins 11 000 yuans (environ 1 645 USD).

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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