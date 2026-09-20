Hausse attendue des prix des téléviseurs Samsung, LG et Sony

Les géants de la fabrication de téléviseurs, Samsung Electronics, LG Electronics et Sony, font face à une situation financière difficile sur le marché mondial. Selon les informations relayées par la ressource coréenne The Elec, les grandes usines chinoises de dalles ont commencé à augmenter les prix des panneaux à cristaux liquides (LCD), et les notifications correspondantes ont déjà été transmises aux marques mondiales. C'est ce que rapporte Ixbt.com qui indique.

Les changements concernent les leaders du marché mondial tels que BOE, TCL CSOT et HKC. Plus précisément, BOE prévoit d'introduire sa nouvelle politique tarifaire à partir du quatrième trimestre de cette année. Cependant, d'autres acteurs majeurs comme TCL CSOT et HKC ont déjà commencé à augmenter la valeur de certains types de panneaux dès les mois d'automne.

Pourquoi les prix augmentent-ils ?

Le choix de la saison automnale pour une telle politique tarifaire n'est pas un hasard. Les mois d'août et de septembre constituent pour les grandes marques technologiques mondiales une période de préparation à la saison de vente la plus intense de l'année. C'est à ce moment précis que les entreprises achètent les composants essentiels pour les soldes du Black Friday, de Noël et d'autres fêtes majeures.

Dans les conditions actuelles, il est difficile pour Samsung, LG et d'autres fabricants de réduire drastiquement leurs achats ou de prendre des mesures alternatives. La raison est le risque élevé de se retrouver sans composants avant la saison de vente annuelle la plus forte. Il est également à noter que cette situation n'est pas due à une pénurie sur le marché.

La domination des fabricants chinois sur le marché

Selon les données de l'agence d'analyse Omdia, afin de maintenir un équilibre, les usines chinoises n'utilisent pas pleinement leurs capacités. Certaines entreprises ne sont exploitées qu'à 70 %, les fabricants limitant consciemment le volume de production pour éviter une offre excédentaire et maintenir des prix élevés.

L'application d'une telle stratégie est rendue possible par la domination absolue des entreprises chinoises sur le marché. Selon les estimations d'Omdia, aujourd'hui, BOE, TCL CSOT et HKC contrôlent entre 70 % et 85 % du marché mondial des grands panneaux LCD de 65, 75 et 85 pouces. Dans le segment des écrans de télévision très grands, leur part approche d'un niveau de monopole quasi total.

Le retrait progressif des entreprises sud-coréennes de ce marché a également contribué à l'aggravation de la situation. En particulier, Samsung Display a complètement cessé la production de panneaux LCD en 2022. LG Display a également fermé sa production d'écrans LCD pour téléviseurs en Corée du Sud et a vendu son usine de Guangzhou.

En conséquence, le nombre de fournisseurs alternatifs a fortement diminué. Cela a élargi la capacité des fabricants chinois à influencer le prix des panneaux, l'un des composants les plus coûteux des téléviseurs, rendant inévitable une hausse des prix des produits finis à l'avenir.