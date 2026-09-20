Drame du derby au «Metropolitano» : le Real, réduit à dix, s'incline face à l'Atlético !

Le choc de la 7e journée de La Liga, le derby madrilène, a offert aux fans une intensité folle, un carton rouge et des tournants tactiques inattendus. Dans l'enceinte du «Metropolitano», l'Atlético de Diego Simeone a accueilli son rival historique et acharné, le Real Madridet s'est imposé 2-1 au terme d'un match renversant. Après une première période tendue et prudente, le destin de la rencontre a basculé à la 50e minute : le défenseur des «Merengues», Huijsen, a provoqué un penalty et a été expulsé. Profitant de leur supériorité numérique, les locaux ont marqué deux fois en 6 minutes grâce à un penalty d'Alejandro Grimaldo (53e) et un but de Jonathan David (59e).

Bien que le Real ait réduit l'écart par Antonio Rüdiger à la 89e minute, il n'a pas réussi à égaliser. Avec cette victoire, l'Atlético atteint 16 points et grimpe à la 2e place, dépassant le Real (15 points) ; le leader, le FC Barcelone, poursuit sa domination avec 21 points. Alors, comment le carton rouge de Huijsen a-t-il ruiné la tactique de Carlo Ancelotti, pourquoi le duo Vinícius-Mbappé est-il resté muet, et l'équipe de Simeone peut-elle prétendre au titre cette saison ?

«Expulsion de Huijsen et 6 minutes de folie» : chronique du derby madrilène

Les moments clés du choc au «Metropolitano» :

Le tournant de la 50e minute : Le défenseur du Real, Huijsen, provoque un penalty et écope d'un carton rouge direct ;

Penalty transformé par Grimaldo : À la 53e minute, Alejandro Grimaldo transforme froidement le penalty pour ouvrir le score ;

Le deuxième coup de massue de Jonathan David : Six minutes plus tard, à la 59e, David trompe Thibaut Courtois pour porter le score à 2-0 ;

Rotation forcée : Dès la 54e minute, Ancelotti est contraint de renforcer sa défense en remplaçant Arda Güler et Vinícius Júnior par Rüdiger et Diomandé ;

Le but de l'espoir signé Rüdiger : À la 89e minute, le défenseur Antonio Rüdiger réduit le score, mais le temps restant est trop court pour permettre au Real, en infériorité numérique, d'arracher un point.

La Liga 7e journée : fiche statistique du derby madrilène

Détails et statistiques du match entre l'Atlético et le Real :

Indicateurs et aspects Atlético Madrid (Domicile) Real Madrid (Extérieur) Score final 2 1 Buteurs A. Grimaldo 53 (pén.), J. David 59 A. Rüdiger 89 Expulsion (Carton rouge) — Huijsen (50e minute) Cartons jaunes Pubil (35), Romero (39) Dumfries (49), Bellingham (78) Points et classement (après la 7e journée) 16 points (2e place) 15 points (3e place) Écart avec le leader, le FC Barcelone 5 points (21 points pour les Catalans) 6 points

Analyse footballistique : les experts sur le choc au «Metropolitano»

Conclusions principales des observateurs du football européen et des analystes sportifs :

Discipline et flexibilité tactique : Les joueurs de Diego Simeone ont immédiatement profité de l'infériorité numérique adverse pour sceller le sort du match en 10 minutes ;

L'attaque du Real muselée : Le trio Mbappé, Vinícius et Bellingham n'a pas su inquiéter Jan Oblak, et l'équilibre de l'équipe a été rompu après l'expulsion ;

La faute grossière de Huijsen : La faute du jeune défenseur à la 50e minute a non seulement provoqué un penalty, mais a contraint l'équipe à jouer à 10 pendant plus de 40 minutes ;

Rapport de force dans la course au titre : Cette défaite du Real et sa chute à la 3e place renforcent considérablement la position de leader solitaire du FC Barceloneavec 21 points.

Cette confrontation intense dans le derby madrilène montre que la lutte pour le titre en championnat d'Espagne sera plus serrée et acharnée que jamais.

Selon vous, le carton rouge de Huijsen a-t-il été décisif ou l'Atlético méritait-il la victoire quoi qu'il arrive ? Peut-on encore arrêter le FC Barcelone et ses 21 points ? Partagez vos analyses en commentaires et diffusez ce compte-rendu du derby à tous les fans de football !