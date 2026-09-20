Victoire 4-0 du Lugano à l'extérieur et passe décisive de Karimov : le leader suisse est inarrêtable (vidéo)

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Victoire 4-0 du Lugano à l'extérieur et passe décisive de Karimov : le leader suisse est inarrêtable (vidéo)

Lors de la 9e journée de la Super League suisse, le leader incontesté, le FC Lugano, a remporté une victoire large et convaincante sur le terrain du FC Lausanne. Le match, disputé au stade de la Tuilière, a été dominé par les visiteurs, se terminant sur un score net de 4-0. Pour les fans ouzbèkes, la plus grande joie est de voir notre défenseur national Behruz Karimov titulaire avec Lugano, jouer 72 minutes et contribuer à la victoire de son équipe en délivrant une passe décisive.

Victoire 4-0 du Lugano à l'extérieur et passe décisive de Karimov : le leader suisse est inarrêtable (vidéo)

L'attaquant Delcroix, héros du match, a inscrit un triplé, tandis que le défenseur adverse Sou a marqué contre son camp. Après cette victoire, Lugano porte son total à 25 points, consolidant sa place de leader et creusant un écart de 6 points sur son dauphin, les Young Boys ; Lausanne, avec 6 points, reste lanterne rouge.

Alors, les performances solides de Behruz Karimov en Suisse vont-elles accélérer son transfert vers les grands championnats européens, et Lugano pourra-t-il célébrer le titre de champion de Suisse cette saison ?

« Triplé de Delcroix et passe décisive de Karimov » : Chronique du match

Les moments forts du match au stade de la Tuilière :

  • Le festival de buts de Delcroix : L'attaquant a ouvert le score sur penalty à la 35e minute, puis a marqué deux autres buts aux 48e et 52e minutes pour compléter son triplé ;

  • L'action décisive de Behruz Karimov : Le défenseur ouzbek a été actif pendant 72 minutes, offrant une passe décisive à son coéquipier et recevant une excellente évaluation ;

  • Le but contre son camp des hôtes : À la 61e minute, le défenseur de Lausanne, Sou, a marqué contre son propre camp, portant le score à 4-0 ;

  • Changement tactique : À la 72e minute, les entraîneurs ont remplacé Karimov et Bislimi par Marques et Canducci ;

  • 6 points d'avance au classement : Avec 25 points après 9 journées, Lugano prend une avance confortable sur les Young Boys (19 points).

Super League suisse 9e journée : Fiche technique Lausanne — Lugano

Comparaison des statistiques et du classement :

Indicateurs et critères

Lausanne (Hôte)

Lugano (Visiteur)

Score final

0

0

Buteurs

Delcroix 35 (pen.), 48, 52 ; Sou 61 (csc)

Statistiques de Behruz Karimov

Titulaire, 72 minutes, 1 passe décisive

Points accumulés

6 points

25 points (Leader)

Classement

Dernière place (12e)

1ère place (+6 points sur le dauphin)

Rotation

Changements tactiques

Marques remplace Karimov à la 72e minute

Analyse footballistique : Les experts sur Karimov et Lugano

Conclusions des spécialistes du football européen et des analystes sportifs :

  • La progression constante de Behruz Karimov : Le fait qu'un jeune défenseur soit titulaire régulier dans le championnat suisse et soit décisif offensivement témoigne de son grand potentiel ;

  • Un atout majeur pour l'équipe nationale : Avant les matchs cruciaux de septembre-octobre contre l'Iran, la Syrie et la Corée du Sud, la grande forme de Karimov est un soutien solide pour le staff technique de l'équipe nationale ;

  • Le potentiel de champion de Lugano : Devancer un grand club comme les Young Boys de 6 points et marquer 4 buts à l'extérieur prouve que l'équipe est un candidat sérieux au titre cette saison ;

  • Jeu équilibré : Malgré le fait de jouer à l'extérieur, garder sa cage inviolée et ne laisser presque aucune chance à l'adversaire démontre la discipline tactique de Lugano.

Cette brillance de Behruz Karimov sur les terrains suisses est une nouvelle preuve que les légionnaires ouzbeks s'imposent avec audace sur la scène européenne.

Selon vous, Behruz Karimov deviendra-t-il champion de Suisse avec Lugano avant de rejoindre un top 5 européen ? Pourra-t-il consolider sa place de titulaire lors des prochains matchs de l'équipe nationale ? Laissez vos avis et analyses en commentaires et partagez ce succès important du football ouzbek avec tous vos amis fans de sport !

LuganoBehruz KarimovSuper League SuisseLausanneFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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