Le smartphone Oppo A7 Pro Max 5G est disponible sur le marché mondial

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Le smartphone Oppo A7 Pro Max 5G est disponible sur le marché mondial

Lancé sur le marché chinois durant l'été, le smartphone Oppo A7 Pro Max 5G est désormais disponible à l'international. Selon ixbt.com, cet appareil avancé est commercialisé dans des pays comme l'Autriche, la Malaisie et la Thaïlande, attirant l'attention des acheteurs par ses caractéristiques techniques et son accessibilité. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le prix du nouveau mobile sur le marché international varie selon les régions. En Autriche, la version avec 6 GB de RAM et 256 GB de stockage est proposée à 600 euros. En Malaisie, la variante 8 GB et 256 GB coûte 2300 ringgits (environ 565 dollars), tandis qu'en Thaïlande, la même configuration est vendue autour de 20 000 bahts (600 dollars). Les acheteurs ont le choix entre les coloris bleu et noir.

Autonomie impressionnante et capacités de charge

L'accent principal de ce smartphone est mis sur sa batterie, l'appareil étant équipé d'un accumulateur massif de 10 000 mAh. Ce chiffre se distingue nettement parmi les flagships et les gadgets de milieu de gamme actuels. La batterie prend en charge une charge filaire rapide de 80 W.

Un autre avantage pratique de l'appareil est la possibilité de l'utiliser comme une banque d'alimentation (power bank) pour charger d'autres gadgets. La puissance de sortie pour charger d'autres appareils est de 27 W, ce qui offre un confort supplémentaire au quotidien.

Écran et capacités techniques

Selon ixbt.com, le nouveau smartphone est doté d'un écran AMOLED de 6,78 pouces, offrant une résolution de 2772 × 1272 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L'écran garantit la clarté et la fluidité de l'image.

La plateforme matérielle de l'appareil repose sur le processeur Snapdragon 4 Gen 5 gravé en 4 nm. Côté logiciel, il est équipé dès sa sortie de l'interface moderne ColorOS 16 basée sur Android 16.

Appareil photo et caractéristiques de protection

En matière de photographie, le smartphone possède également des caractéristiques uniques. Le module photo principal comprend des capteurs de 50 et 2 mégapixels. La caméra frontale, destinée aux selfies et aux appels vidéo, est également équipée d'un capteur haute résolution de 50 mégapixels.

Le boîtier de l'Oppo A7 Pro Max 5G est protégé par la norme IP69K, répondant aux exigences les plus strictes en matière de résistance à l'eau et à la poussière. Par ailleurs, l'appareil est équipé d'un module NFC pour faciliter les paiements sans contact.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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