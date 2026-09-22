Le rocher sur lequel Mohamed Salah s'est assis devient une attraction touristique (vidéo)

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Le rocher sur lequel Mohamed Salah s'est assis devient une attraction touristique (vidéo)

Une photo du joueur de Trabzonspor, Mohamed Salah, prise sur le plateau de Kurtdere dans la province turque de Trabzon, a transformé un simple rocher en une attraction touristique célèbre. C'est ce qu'a rapporté HaberTS.

Il s'avère que le footballeur égyptien a visité les sites naturels de Trabzon lors d'un jour de repos accordé à l'équipe. Il s'est rendu sur le plateau de Kurtdere, dans le district de Maçka, où il a été photographié assis sur un rocher. Le joueur a ensuite partagé ces photos sur les réseaux sociaux.

Après la diffusion virale de la photo, les fans et les touristes ont commencé à se rendre sur le plateau de Kurtdere pour voir le rocher sur lequel Salah s'était assis. Désormais, les visiteurs font la queue pour prendre des photos exactement au même endroit.

Le rocher sur lequel Mohamed Salah s'est assis devient une attraction touristique (vidéo)

Selon les habitants, la zone, autrefois calme, est devenue beaucoup plus fréquentée après la visite du footballeur. Parmi les visiteurs, cet endroit a commencé à être appelé le « Rocher de Salah ». Un panneau portant l'inscription « Salah Yaylası » a même été installé dans la zone.

Ainsi, la simple photo du footballeur a attiré l'attention des touristes sur un rocher du plateau de Kurtdere qui n'était pas largement connu auparavant.

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Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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