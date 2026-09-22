Oppo Find X10 Pro Max dévoilé : le premier flagship avec trois capteurs de 200 MP

Selon Ixbt.com, une nouvelle étape importante a été franchie sur le marché des technologies mobiles : après les flagships de nouvelle génération de Vivo, Oppo a présenté son smartphone le plus avancé, le Find X10 Pro Max. Cet appareil attire l'attention mondiale grâce à son système unique intégrant, pour la première fois dans l'histoire de la photographie mobile, trois capteurs de 200 mégapixels. Ce nouveau flagship devrait répondre aux exigences technologiques les plus élevées et faire passer la photographie mobile à un niveau supérieur. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

Optique Hasselblad professionnelle et capteurs avancés

Le triple module photo, véritable fierté du smartphone, a été créé en collaboration avec Hasselblad . Le capteur principal repose sur un grand capteur de 1/1,3 pouce, offrant une stabilisation optique de niveau CIPA 6.5 et une plage dynamique allant jusqu'à 17 EV. De plus, l'objectif ultra grand-angle, doté d'une taille de 1/1,56 pouce, est capable de capter 202 % de lumière en plus. Le troisième capteur de 200 mégapixels est intégré au module téléobjectif, équipé d'un système de stabilisation de niveau CIPA 7.5.

La précision des couleurs de l'optique est contrôlée par le capteur Danxia de deuxième génération et le système LUMO. Ces algorithmes offrent des résultats parfaits lors de la capture de photos, de clichés en direct et de vidéos. Pour les portraits, l'IA est conçue pour préserver la texture naturelle de la peau, des cheveux et du maquillage sans lissage excessif.

L'appareil photo principal est le premier à intégrer la technologie avancée DeepPix, conçue pour étendre la plage dynamique. Elle permet au capteur de collecter plus d'informations lumineuses, combinant haute résolution et plage étendue en temps réel. Ce processus est entièrement automatique et ne nécessite pas d'activer manuellement le mode HDR.

Haute performance et plateforme MediaTek

Le cœur matériel de l'Oppo Find X10 Pro Max repose sur le puissant processeur MediaTek Dimensity 9600 Pro. Le fabricant l'a complété par le moteur Tide Engine, qui répartit les charges liées au traitement des photos, aux jeux à haute fréquence d'images et à la gestion des modèles d'IA locale.

De plus, la technologie Frame Tracking 2.0, développée en collaboration avec MediaTek, réduit la latence de l'interface et optimise la consommation d'énergie. L'appareil est équipé d'un écran de 6,78 pouces et d'une caméra frontale de 50 mégapixels de haute qualité.

Durabilité et batterie haute capacité

Le smartphone répond aux normes les plus strictes de protection contre l'eau et la poussière, notamment IP66, IP68 et IP69. Il fonctionne sous Android 17 avec l'interface ColorOS 17.

Pour assurer l'autonomie, une batterie de 8000 mAh a été choisie, prenant en charge la charge filaire de 80 W et la charge sans fil de 50 W. Grâce à sa technologie silicium-carbone, Oppo promet que la batterie conservera ses performances pendant cinq ans.