Kylian Mbappé révèle à quel point il était proche de Liverpool en 2017

La star française Kylian Mbappé a partagé des détails fascinants sur la façon dont il aurait pu poursuivre sa carrière en Premier League en 2017, avant de prendre une décision différente à la dernière minute. Selon The Athletic, les plus grands clubs européens se sont battus pour le jeune prodige qui brillait alors à Monaco, et Liverpool était l'un des prétendants les plus sérieux. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Les négociations de transfert ont été particulièrement intenses pour la famille du joueur, notamment autour de la ville de Liverpool. Le club des Merseysiders a tout mis en œuvre pour recruter le jeune attaquant. En particulier, l'entraîneur de l'époque, Jürgen Klopp, a organisé une rencontre secrète pour convaincre la future star de son projet sportif.

Rencontre secrète et négociations dans un jet privé

Selon The Athletic, Jürgen Klopp a organisé une rencontre mystérieuse avec Kylian Mbappé à bord d'un jet privé de luxe. Le technicien allemand a expliqué au jeune attaquant ses visions tactiques et son avenir au sein de l'équipe. Cette démarche montre à quel point la direction du club prenait ce transfert au sérieux.

Cependant, la pression principale pour rejoindre le club anglais est venue de la mère du joueur. Lors des premières étapes des négociations, elle s'est rendue personnellement dans le Merseyside, a visité la ville et s'est rendue au stade. Durant sa visite, elle a ressenti l'atmosphère d'Anfield et a été totalement séduite par l'environnement du club.

Le choix de sa mère et la décision finale

Kylian Mbappé raconte les impressions de sa mère : « Elle est allée au stade, a rencontré les gens. Elle m'a dit : 'C'est un club incroyable, tout le monde est très gentil, c'est une grande équipe familiale'. Elle est allée à Anfield et en est tombée amoureuse ».

Selon le joueur, sa mère lui disait constamment qu'il devait rejoindre Liverpool. Bien que Kylian Mbappé considère Jürgen Klopp comme un excellent entraîneur et souligne qu'il entretenait de bonnes relations avec lui, il a finalement choisi une autre direction.

Malgré des efforts déterminés, ce transfert ne s'est pas concrétisé et Kylian Mbappé a rejoint le Paris Saint-Germain. La direction de Liverpool a dû réfléchir à cette occasion manquée. Néanmoins, cet épisode reste l'une des pages les plus secrètes et intéressantes de l'histoire des transferts.